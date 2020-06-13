「美腿女神」張景嵐登日媒熱搜！日球迷：韓國時代終結、台灣正妹正夯





▲張景嵐2014年為Lamigo桃猿開球。（圖／翻攝自YouTube／中華職棒CPBL，下同）

實習記者施怡妏／綜合報導

日本媒體「full-count」12日回顧歷年來開球的女神們，點名台灣女星張景嵐，挖出她在2014年為Lamigo桃猿開球的影片，當時她穿著白色熱褲，配上半截式黑色緊身球衣，露出小蠻腰，紮起馬尾整個人看起來青春有活力。日媒直呼「超性感！」還登上日媒熱門棒球新聞第二名。

根據報導，「白皙美腿女神」張景嵐在2014年開球，站在投手丘上，投出強而有力的一球，甜美可愛的外型不僅吸引看台上的球迷注視，就連休息室的球員也直盯著她看。該篇新聞登出後，立刻躍上熱門棒球新聞第二名，日本球迷直呼，「台灣天然美女真的好多」、「好可愛啊」、「台灣女生的腿好漂亮，腳好修長」。

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也有日本網友討論台、韓美女，「韓國的時代終結了，從現在開始台灣正夯！」、「雖然看起來沒有那麼瘦，但比韓國女生健康多了」、「和韓國真的不一樣，台灣真的很多正妹！」張景嵐2010年被「伊林模特兒經紀公司」簽下後，除了擔任模特兒，也朝演藝圈發展，在各大綜藝節目中有所表現，亦跨域進軍主持和戲劇領域。除了張景嵐之外，豆花妹蔡黃汝2017年的開球畫面也受到關住。