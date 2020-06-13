回不去了！北韓「信任破碎」...嗆南韓愛吹牛、動作太遲：活在悔恨中

▲脫北團體長期以來在坡州、金浦等兩韓交界地帶空飄傳單。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府連日來依法控告試圖空飄傳單的脫北團體，甚至將京畿道4個市、郡指定為「危險區域」，卻仍無法平息北韓（朝鮮）的怒火！北韓勞動黨中央委員會統一戰線部長張金鐵（장금철，音譯）以當地諺語「亡羊補牢」形容南韓政府近日的舉措，並表示對南韓政府的信任早已破碎得蕩然無存，「未來南朝鮮當局將在悔恨與痛苦中度過。」

張金鐵12日透過官媒《朝中社》、廣播等發表該段談話，評論南北關係已經到了無法修復的階段；對於南韓青瓦臺信誓旦旦承諾處理空飄傳單等問題表示，過去雙方間的信任早已盡失，如今只剩下猜疑，「我不禁猜想，這只不過是青瓦臺為了安然度過此次危機，燒破腦袋後所設下的圈套罷了！最擅長察言觀色、油嘴滑舌的不就是南朝鮮當局嗎？」

對於南韓政府依法控告脫北團體，甚至不惜訂立新法規範空飄傳單等行為，張金鐵更表示不屑，「如果真的擔心北南關係惡化，那麼在簽署板門店宣言後一直到現在的2年間，應該有足夠的時間立法吧？看是要訂立10次、還是20次都行。當初北方和南方同坐一席，在世人的面前一字一句簽下協議、蓋上印章，如今這些協議已化為廢紙......讓事態演變至今的（南朝鮮當局）無論再怎麼油嘴滑舌，憑什麼要我們相信呢？」

張金鐵最後更表示，「整天只會說大話，卻不敢往前踏出一步去實踐的人......我們真的不想再跟這種人對談了。」

▲傳單上印製著反北韓金氏政權的圖文。（圖／路透社）

南韓《韓聯社》指出，去年2月河內川金二會破局後，張金鐵受勞動黨副委員長金英哲指派，擔任統一戰線部長一職，囊括對南工作，上述內容是他上任後首度以個人名義發表的談話。13日凌晨0時5分（當地時間），當地居民得以在廣播上收聽該段談話。

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