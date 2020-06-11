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快訊／南韓大動作「嚴懲脫北團體」！青瓦臺召開NSC：已委警方搜查

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▲▼南韓青瓦臺、統一部宣布將控告2個脫北者團體。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓青瓦臺、統一部宣布將控告2個脫北者團體。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓宣布大動作懲處對北韓空飄傳單的脫北者團體！南韓國家安保室長鄭義溶（정의용）11日在青瓦臺召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會，表示未來將嚴格控管對北韓空飄、傳送任何物品與文宣等行為，若違反規定將依法嚴懲。

青瓦臺秘書室國家安保室次長金有根（김유근）在會議中表示，「對於某民間團體仍持續對北韓空飄、發送傳單之行為深表遺憾。這種行為不僅違反相關法律，對達成韓半島（朝鮮半島）的盒平與繁榮也無任何幫助。」

南韓統一部11日表示，已依違反《南北交流協力法》、《航空安全法》、《公有水面法》等罪嫌告發「自由北韓運動聯盟」、「巨泉」2個脫北者公民團體，並委託首爾地方警察廳搜查。

▲▼北韓,脫北者,對北傳單,空飄,大型氣球。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫北者團體十年來空飄、發放近2千萬張傳單至北韓。（圖／達志影像／美聯社）

《南北交流協力法》第13條規定，對北韓輸出或引入物品、或是進行任何人道支援，因北韓地位特殊、屬於未實際管轄領土，須事前獲統一部同意，由於憲法仍將南北韓視為統一國家，因此在用詞上選擇「輸出」、「引入」；而不過短短6日，南韓政府將用來空飄傳單的大型氣球、寶特瓶等視為須事先獲政府同意，方能引入的品項，在政壇上引起爭議。

南韓《朝鮮日報》指出，政府認為脫北團體涉嫌違反《航空安全法》，應是因該團體在空飄傳單的過程中使用無人機。該法規定，若持有、使用重量超過12公斤的超輕型飛行裝置，應事先向國土安全部秉告；就算該無人機並未超重，但其飛行區域在軍事分界線上，屬於受管制的軍事區域，是政府限制使用、操縱超輕型飛行裝置的地區。

至於違反《公有水面法》，則是因脫北團體將傳單、USB隨身碟、白米等裝至寶特瓶內，企圖藉海流漂至北韓領域；然而就算寶特瓶未成功抵達北韓海域，也會汙染海域，成為海洋垃圾。因此，政府認定脫北團體違反該法。

▲▼北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲北韓宣布停止對兩韓間所有聯繫頻道。（示意圖／達志影像／美聯社）

南韓《SBS News》在11日的報導指出，金與正在出面控訴後，文在寅政府的態度短短6天以內180度大轉變，從在記者會上表示將訂立相關法律規範空飄傳單等行為，到直接控訴脫北團體違反《南北協力法》、《航空安全法》、並委託警搜查，根本就是以自身利益考量與思維來辦案；認為若不依程序、既定法律辦案，未來恐怕會讓人民對法律產生疑慮，造成人民有隨時被逮捕的恐慌。

據悉，脫北者團體自由北韓運動聯盟5月空飄傳單，招致北韓當局不滿，10年多以來甚至主導65次空飄傳單等活動，甚至預告今年6月25日，即韓戰70週年將對北韓散佈100萬張傳單；而巨泉則在6月8日企圖在仁川江華島海飄傳單，最後遭居民強力反對而以失敗告終。

►南韓政府震怒！脫北團體「破壞和平」慘遭註銷：將空飄百萬張傳單

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