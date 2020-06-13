「一碗飯」謝師恩　國寶級布幕大師陳明山技藝樂傳承

▲國寶級戲劇布幕大師陳明山與當地推動藝文活動不遺餘力的議員劉雅文。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

不像現在年輕人一樣有電視、手機可玩，早期布袋戲可說是老一輩人的娛樂消遣。嘉義縣溪口鄉國寶級大師陳明山，年少時懷抱與鄰居小朋友分享漫畫的心態，用筆簡單畫出背景佈幕，自創捲紙動畫再藉由燈光投射他的「畫作」開始說書。如果他不是投身布袋戲及歌仔戲布幕舞台創作，或許他也會是一名偉大的漫畫家。

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▲國寶級戲劇布幕大師陳明山談入行。（圖／記者翁伊森攝）

陳明山堪稱全台唯一雙棲戲劇醮壇及廣告彩繪畫師，工作室更獲嘉義縣政府文化觀光局登入為無形文化遺產，現在更開放團體及親子旅遊，藉由螢光小劇場及造型布景相框diy等，將布袋戲復刻讓更多年輕一代知道。不少國中小成立布袋戲社團也都會指定他製作，幼兒園出遊也指定到他的工作室傳承技藝。

▲國寶級戲劇布幕大師陳明山驕傲的介紹著親手打造的布幕背景。（圖／記者翁伊森攝）

陳明山回憶小時候看的電視都是密密麻麻黑壓壓，自己就用厚紙板畫成佈景，只不過布景當中的畫面還是黑白繪畫，加以當時的人沒有豐富用色概念，自己只好突發奇想，用了彩色糖果紙剪裁做佈景，也對於後來畫佈景的他，用色的實在也成為他日後從業很注重的環節。

▲國寶級戲劇布幕大師陳明山師承朝陽派。（圖／記者翁伊森攝）

▲陳明山利用螢光打造飛劍效果。（圖／記者翁伊森攝）

陳明山，嘉義縣新港人，自幼家貧曾賣過枝仔冰、趕鴨母甚至做過印刷業，14歲來到大林機緣下向張清根、張錦濤拜師學藝，不怕吃苦的他每天學習、工作十幾個小時，卻因沒錢無法吃飯只能每天灌水裹腹，半夜睡不著就繼續練習畫佈景。直到師父發現自己根本沒吃飯，於是叫他好好學認真做，不論生意好壞，都會讓陳明山有一碗飯吃。

因此，陳明山感恩在心，他說當下自己淚流滿面，整碗飯都是淚水，他更是為了報答師恩付出了7年時間，甚至還照顧師父的子女長大成人。

他強調，人要有原則，因此工作總是循序漸進、按部就班，舉凡畫結構圖就是依照客戶要求，他說因為客戶將理想交給他來完成。

▲螢光下的飛劍空間感十足。（圖／記者翁伊森攝）

▲螢光布偶頗受小朋友喜好。（圖／記者翁伊森攝）

投身布幕創作55年的陳明山表示，一開始只為了糊口，後來變成自己對師父及其家人的一種責任。他自豪的說，自己今日的成就相信沒有讓師父失望。

未來，他也將佈幕創作向下扎根，不僅前往國中小社團授課，更開放幼兒園前往工作室學習佈幕製作，畫縮小版的戲劇佈幕及螢光飛劍，甚至讓孩子們上台表演，讓佈幕創作不會因此而沒落，卻因為有趣的創作過程而能夠在他手中繼續傳承下一代。

▲陳明山佈景彩繪工作室適合親子出遊。（圖／記者翁伊森攝）

陳明山台灣民俗佈景工作室

地址:嘉義縣溪口鄉三疊溪下員林96號

電話:0935-062191

修圖修到厭世！這款CP值很可以