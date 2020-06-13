「蔥油餅控」快收藏！　台北市這3間讓你吃到停不下來

圖文／鏡週刊

因為我愛吃青蔥又愛麵食點心，所以聽到哪裡有好吃的蔥油餅、蔥抓餅、炸蛋餅，都會吸引我專程前往試吃。這陣子我在台北找到了3間實力派店家，他們都有獨門技法讓自家的餅吃起來酥而不油、香而不膩，蔥油餅控趕快把名單收藏起來吧！

一、「溫州街蘿蔔絲餅達人」

那天我騎車行經台北市的和平東路，看到長長人龍，以為又是哪個藥局外在排隊買口罩，仔細一看，原來是在排「溫州街蘿蔔絲餅達人」的麵食點心，我心想排得這麼誇張，一定要試試口味是否真的那麼厲害，於是招牌上的料理選項我都各買一份。

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結果我覺得最美味的，竟然不是主打的「蘿蔔絲餅」，而是蔥油餅加蛋的「蛋餅」，原因是蘿蔔絲餅的外皮略厚，蘿蔔絲雖脆甜，但並無太多調味，吃到最後會有點膩，反倒是蛋餅，口感蓬鬆軟Ｑ，摻在餅裡的蔥末鹹香多汁，還能慢慢咀嚼出麵粉的香氣和甜味，炸蛋軟嫩、會滲出半熟蛋黃，上頭還撒了胡椒鹽，不需要再加任何醬，味道就很豐富。

溫州街蘿蔔絲餅達人

地址：台北市大安區和平東路一段186-1號

電話：02-2369-5649

營業時間：07：00～20：00，週日公休。

二、「三比八炸蛋餅」

台北科技大學旁的八德資訊商圈，裡頭有4間蔥油餅類的專賣店，不乏40年老攤，其中「三比八炸蛋餅」雖然是最資淺的一家，但口味毫不遜色，會這樣說，是因為我直接買了人氣老店的炸蛋餅和這家店的做PK。

我發現前者餅皮含油較多，炸蛋的部分已經全熟，而三比八炸蛋餅的外皮酥Ｑ不油，裡頭的炸蛋還呈現半熟狀，流動的蛋黃會讓餅吃起來濕潤不乾，加點特製辣醬，香辣涮嘴，讓我會想回頭再買一塊。

三比八炸蛋餅

台北光華分店地址：台北市中正區新生南路一段12巷9弄3號

電話：0923-956-704

營業時間：11：30～19：30，週日公休。

備註：每天限量供應，賣完會提早結束營業。

三、「雄記蔥抓餅」

蔥抓餅，這個再平常不過的街頭點心，能做到讓米其林密探專程來吃好幾次的，大概就只有台北公館商圈裡的「雄記蔥抓餅」，還沒獲選《2019台北米其林》的必比登推介前，就時常大排長龍。

老闆娘不藏私地說，他們家的蔥抓餅之所以吃起來蓬鬆有咬勁，是因為麵糰混合燙麵和冷麵作法，捲進青蔥、芝麻後搓成長條，繞成螺旋狀，賣的時候再擀平，油煎時翻剷進空氣，層次感就出來了。另個特色就是會刷上3種醬，用朝天椒、鬼椒和花椒炒成的辣醬，蜂蜜芥末醬和醬油膏，讓抓餅吃來辛香過癮、鹹甜並陳。

雄記蔥抓餅

地址：台北市中正區羅斯福路四段108巷（48號攤位）

電話：0932-948-003

營業時間：15：30～隔天凌晨00：30



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