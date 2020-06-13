22年狂生9個！台中媽19歲開始生　決定結紮了

▲江孟芬19歲時就跟丈夫生第一胎，但是當時他們根本沒打算結婚，直到生了第3胎才結。（圖／東森新聞）



記者柯振中／綜合報導

台中41歲的江小姐今年6月生了一名女嬰，這已經是她第九次生產，年紀最大的孩子已經22歲，增產報國的能力讓人嘖嘖稱奇。

江小姐2年前懷了第8胎，就已經震驚新聞版面，當時她也出面坦承，負擔很大，被伙食費、學費壓得喘不過氣，「感覺就快要吃土了。」

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▼江女生下第9胎。（圖／翻攝《東森新聞》）



不過，她也提到，孩子能生下來，就是一種緣份，雖然辛苦，但仍會努力養育，孩子們上了高中、大學，也沒有學壞。

沒想到，時間隔了2年，江小姐再度傳出生產的消息，有別於以前的順利生產，這胎胎位不正，加上江小姐已經41歲，屬於高齡產婦，且還有貧血，這次只能剖腹產，所幸母女均安。

▼女子生下第9胎，決定結紮。（圖／翻攝《東森新聞》）



對此，江小姐說，這次生產結束後，會去結紮，以後不會再生了。事實上，當時她的新聞被披露出來，立刻有名女子出面爆料，江女是介入別人家庭的小三，「搶人家老公還這麼大言不慚。」

當時江女則說，她也是受害者，丈夫當初拿「沒有配偶的舊身分證」騙她，直到2人同居，還生了小孩，前妻突然上門談判，她才知道老公早有家庭，且還育有一子，她並非故意成為第三者的。

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