東京女墜河慘叫「我不能死」！20名相撲力士急奔救人

實習記者羅明輝／綜合報導

日本東京足立區一名30幾歲女性10日凌晨因心情低落，企圖跳河尋短，所幸河邊剛好有一群相撲力士正在進行培訓，20名力士聽見這名女性落河的慘叫聲後，立刻出動將她救上岸，送醫治療後並無大礙。這群力士「見義勇為」之舉，隨即也獲得日本網友一致稱讚，就連東京都警視廳也計劃頒發感謝狀作為表揚。

根據ANN NEWS報導，東京警視廳竹之塚警署發言人提到，這名女性10日凌晨5點30分企圖自殺，從橋上跳入下方3公尺的河中。這時有名70歲老翁路過，聽見有人高呼「我不能死！」循著聲音來源發現在河中掙扎的女性後，急忙大聲呼救。

▲ 日本大相撲「境川部屋」約20名相撲力士，合力把墜河女子從河中拉上岸。（圖／翻攝自YouTube／ANN新聞影片）

剛好河岸附近「境川部屋」（培訓相撲力士的組織）正在培訓相撲力士，負責人聽到了老翁呼救聲，馬上出動約20名相撲力士狂奔至河邊救援，順利將跳河女性拉上岸並送往醫院，急救後目前已經沒有生命危險。

竹之塚警署透露，他們打算頒發感謝狀給這些相撲力士和老翁，以表揚他們的義舉。許多日本網友也紛紛在推特及各大討論區留言區大讚，「這20名力士真是太帥了」、「相撲力士通常是出力將對手推出，這次則是出力拉起自殺民眾，實在太酷了！」、「20幾個壯漢全力將她救起，希望她接下來能好好活著。」、「這就是我喜歡相撲的原因」、「真的是英雄，人沒事真的太好了」

不過也有人留言，「想像一下，20個相撲選手一個接著一個河中，畫面有點有趣。」、「我是那個女生可能會有點害怕，畢竟被20個相撲力士團團包圍。」

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