北京連2日增「3例源頭不明」患者！網傳1人曾隱匿行程…官方否認了

▲北京再次出現本土病例。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

北京連續2天新增本土病例，官方緊急宣布，暫停原定6月15日（下週一）小學一、二、三年級返校復課，暫停校外培訓機構恢復線下課程和集體活動。此外，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議強調，電影院、KTV等密閉式文娛場所暫不開放。

北京市西城區11日新增1例確診病例，副區長繆劍虹表示，目前正在全力以赴，進行快速流調，已經確定38名密切接觸者，目前已隔離23人，進行居家隔離，其中一名是嬰兒。

這例確診病例6月3日前往豐台區新發地菜市場採購海鮮和肉。目前，新發地牛羊肉交易大廳已停業，正在對大廳場所進行環境的採樣和檢測。目前，包括大廳內店主、顧客在內的所有人員已進行了核酸檢測。

此外，網傳該確診病例的妻子為公務員，曾去過吉林，並用手機瞞報行程。對此，6月11日晚，北京西城區長孫碩朋友圈發文否認，溯源工作在抓緊進行，病人沒有離開過北京，家屬更不是網上說的通州上班的市府公務員，沒有用手機瞞報行程，「為穩妥起見，孩子所在班級停課並隔離，家屬和孩子的核酸檢測都是陰性，社區鄰居會大範圍做核酸檢測，小朋友的同學們也會都做核酸檢測。」

12日，北京市豐台區再新增2例新冠肺炎確診病例，為同一單位員工，均無境外、湖北武漢接觸史，目前已轉至定點醫療機構。

►戴口罩也要記得保養