新冠確診破201萬重創美股！道瓊狂跌1861點　創3月以來最慘

▲美股狂跌1861點。（圖／路透社）



記者葉國吏／綜合報導

新冠肺炎疫情持續延燒，截至台灣時間6月12日上午6點為止，全球超過744萬人確診、41萬人病死，其中美國已經201萬人感染新冠肺炎、11萬人死亡。疫情持續延燒導致華爾街股市收盤重挫，3大指數數跌幅全部超過5%，均創下3月中以來最深，主要是因為投資人對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情恐捲土重來感到恐慌，以及美國聯邦準備理事會（Fed）提出晦暗的經濟預測。

道瓊工業指數暴跌1861.82點或6.9%，收25128.17點；標準普爾500指數大跌188.04點或5.89%，收3002.1點；以科技股為主的納斯達克綜合指數重挫527.62點或5.27%，收9492.73點。

航空股領跌，美國4大航空公司(美國航空、達美航空、美國西南航空、聯合航空)全日跌幅11%-16%。波音公司收跌16.42%，收在170美元；郵輪股狂瀉，挪威郵輪、嘉年華郵輪、皇家加勒比郵輪分別跌16.46%、15.3%、14.28%。

銀行股也跟著收跌，摩根大通和美國銀行分別跌8.34%和10.04%。早前創新高的大型科技股回落，亞馬遜跌3.38%；蘋果公司跌4.8%；Facebook跌5.2%；微軟跌5.37%。