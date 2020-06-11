澳洲總理強勢抗中　霸氣喊：不因「脅迫」出賣國家價值觀！

▲這是自中澳間一系列外交爭端以來，莫里森首度使用「脅迫」（coercion）一詞。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

中國與澳洲的外交爭端今（11）又有最新進展。中國政府先前禁止澳洲牛肉進口、警告留學生勿前往澳洲後，澳洲總理莫里森對此表示，中澳之間有著重要的貿易關係，也期望這能繼續維持下去，但澳洲政府絕對不會因為中國的「脅迫」（coercion）放棄原有的價值觀。

綜合澳洲ABC、法新社等外媒報導，中澳政府之間的緊張關係近年來不斷升溫，北京政府試圖在澳洲境內、整個太平洋地區建立影響力，澳洲則以採取應對措施回應。但澳方主張推動針對新冠肺炎疫情展開跨國調查，讓北京與坎培拉政府的緊張關係更趨緊繃。

澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）4月針對澳洲商品遭抵制一事指責中國「經濟脅迫」後，中國對澳洲出口的大麥加徵關稅、禁止部分澳洲牛肉進口。此外，中國呼籲觀光客避免前往澳洲旅遊後，本周向留學生喊話，稱疫情期間發生針對亞裔的種族主義事件，應該要重新考慮赴澳留學計畫。

▲中國國家主席習近平（左）與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／達志影像／美聯社）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，「我們是一個開放貿易的國家，但我永遠不會用我們的價值觀來回應來自任何一個地方的脅迫，澳洲永遠會做的一件事情，就是按照我們國家利益行事，永遠不會被威脅嚇倒。」

事實上，澳洲的第四大出口產業正是國際教育，光是去年就有50多萬國際學生入學，為經濟帶來370億澳元的收入。談及中方認定澳洲因種族歧視變得「不安全」的說法，他痛批，「那是一個荒謬至極的假設言論，已經被駁回。」根據澳洲政府機構發言人的說法，當局已針對建議不要赴澳旅遊、留學一事向中方提出嚴正抗議。

「澳洲擁有全世界最好的教育和旅遊」，莫里森說，「中國公民是不是要來澳洲，那是他們自己的決定，我對我們的產品吸引力十分有信心。」

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