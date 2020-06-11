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好膽敢來搶轎！彰化警硬起來　成立快打部隊部署1595名警力

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▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲大甲媽祖遶境人潮滾滾。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化大甲媽預計12日中午從大肚橋進入彰化，依循往年在金馬路石材公司縣長接轎，緊接著到各宮廟，深夜將到一級戰區民生路地下道，為了防止有陣頭闖入要扛轎，今年警方成立快打部隊，強力部署1595名優勢警力，若有人膽敢從中搗亂，一定強力執法，誓必做到讓媽祖鑾轎平安通過。

彰化刑大統計，今年共40個接轎陣頭，目前有依實名制報上來的抬轎者及工作人員近1,500人，警察局局長方仰寧表示，大甲媽遶境時務必做到「清道路、除障礙、堵破口」，請民眾遵守防疫管制區規定，遶境所經路線、鑾轎停留點將劃設防疫管制區，管制區人員內採實名制，未登記之信眾請勿進入管制區觸摸或接近鑾轎，也請信眾保持社交距離，若無法保持社交距離，應配戴口罩。

往年大甲媽遶境，行經民生地下道總會爆發搶轎衝突，除了2017年大甲媽行經民生地下道沒爆發搶轎衝突外，凡經過此「一級戰區」必發生衝突事件，2016年先是延誤4小時才進入彰化，行經民生地下道出現信號彈、燒掉了水果攤、爆發肢體衝突等，遲了6小時才抵達彰化南瑤宮。2018年也是各角頭動員百人搶轎，過程中叫囂聲不斷、衝突場面火爆。

2019年大甲媽鑾進到三民路跟長興街口，搶轎事件再度重演，還波及一旁觀看的民眾，空中滿是飛來飛去的酒瓶跟保特瓶，有信眾及小孩被辣椒水潑到，還有民眾朝著記者的身上及頭部狂踹，連攝影機也損毀，場面失控，多名員警也因此掛彩，相當的驚悚。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

今年警方強力施鐵腕，全部排除未與主辦單位協調之香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，確保遶境過程平和，今年不開放鑽轎底及不扶轎，請信眾以「雙手合十、誠心膜拜」的方式祈求媽祖保佑，一旦發生搶轎衝突，將會依最新修正刑法149、150條，如有聚眾3人以上暴力脅迫等罪嚴辦。

縣長王惠美表示，誠摯歡迎媽祖信眾們來彰化體驗熱鬧的遶境氣氛，警察局為了讓信眾們隨著大甲媽鑾轎隊伍歡喜、平安的走過彰化，以及維護遶境期間轄區治安的穩定，今年仍比照往年動員上千人次的警、民力投入安全維護、交通疏導及防竊勤務，時值疫情緩解之際，也請民眾遵守警方、廟方相關的疏導管制及防疫措施，讓「嘉玲（+0）」一直與我們同在，共享媽祖福澤。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲彰警強力部署。

彰化縣警局指出，確保遶境過程平和，強力排除未與主辦單位協調之香案、陣頭表演以及燃放鞭炮，另大甲鎮瀾宮也宣布今年不開放鑽轎底及不扶轎，請信眾以「雙手合十、誠心膜拜」的方式祈求媽祖保佑。一旦發生搶轎衝突，將會依最新修正刑法149、150條，如有聚眾3人以上暴力脅迫等罪嚴辦，更呼籲參加遶境的民眾保持虔誠熱情、平和理性來迎接大甲媽祖遶境祈福。

縣長王惠美表示，誠摯歡迎媽祖信眾們來彰化體驗熱鬧的遶境氣氛，警察局為了讓信眾們隨著大甲媽鑾轎隊伍歡喜、平安的走過彰化，以及維護遶境期間轄區治安的穩定，今年仍比照往年動員上千人次的警、民力投入安全維護、交通疏導及防竊勤務，時值疫情緩解之際，也請民眾遵守警方、廟方相關的疏導管制及防疫措施，讓「嘉玲（+0）」一直與我們同在，共享媽祖福澤。

▲彰化民生路成為搶轎一級戰區。（圖／ETtoday資料照）

▲彰警拉起人牆強力部署。

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