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南警多元實境交安體驗宣導獲全國評核第二名　有效降低傷亡車禍事故件數13.4％

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▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局為提升民眾交通安全觀念，採戶外動態情境體驗式宣導，諸如大型車進校園體驗視野死角及內輪差、360度翻轉車現場模擬，又辦理火金姑專案，員警巡邏發現民眾外出騎乘自行車，未裝有自行車警示燈或行人未配戴反光安全裝備，即主動為老弱婦幼裝設自行車警示燈及亮光手環，以提升高齡者外出安全。

▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市警局指出，所添購的交通安全宣導用品，都是用在對交通安全有實際幫助。另外也結合在地特色，商請台南市知名的無米樂崑濱伯協助拍攝行人宣導短片，擴大宣導效果，並針對外籍移工製作多國語言（印、菲、越、泰）交安宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。

▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局結合交通局及台南監理站跨機關合作，分析近日交通事故型態及轄區工程進行情形，由轄區第六分局邀集安平工業區內亞東、環球、台灣水泥等混凝土公司員工實地實景進行大型車內輪差及視野死角宣導，11日早上針對預拌混凝土公司員工及司機進行大型車內輪差及視野死角的實境體驗，讓司機能有更深刻的認識，是動態實景的有效宣導，受宣導的員工都很感謝警察局及台南監理站等單位共同到場宣導，並表示長久以來雖然知道有視野死角及內輪差問題，但有時仍會疏忽，看到警察人員來公司宣導，這會讓所有的司機印象深刻。

▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南監理站在本次的宣導中亦針對大型車行車視野輔助系統用途加以說明，該站長方玉山表示，依據道路交通安全規則第39條之1規定，自109年起大型車輛如未裝設行車視野輔助系統，將判定檢驗不合格，又道路交通管理處罰條例第17條規定，經檢驗不合格之汽車，於1個月內仍未修復並申請覆驗，或覆驗仍不合格者，吊扣其牌照，也提醒大型車駕駛人車輛動能大、視野死角多，應善用行車視野輔助系統，保障其它用路人的安全。

▲台南市警局採戶外動態情境體驗式等多元宣導，因而在此次內政部警政署的評比能脫穎而出，榮獲全國第二名。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉表示，對於交通事故的防制，除透過交通執法及交通工程設施的改善外，根本解決之道還是在用路人是否養成遵守交通規則的習慣，因此藉由多元務實活潑的動態交安宣導，以及交通安全教育的養成，維持良好的行車秩序與安全的道路環境，共創交通順心安全宜居大台南。

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