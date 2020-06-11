陸「海洋一號D衛星」成功發射　可觀測全球海洋環境資訊

▲「海洋一號D衛星」成功發射升空。（圖／中國航天科技集團）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸第4顆海洋水色系列衛星「海洋一號D衛星」11日凌晨2點由長征二號丙運載火箭在太原衛星發射中心成功發射升空。海洋一號D衛星成功入軌後，將與「海洋一號C衛星」組成大陸第一個海洋民用業務衛星星座，可用於獲取全球海洋水溫、海岸環境變化及海上船舶資訊，為海洋漁業、海洋環境監測及海洋災害預警提供服務。

「海洋一號D衛星」由中國航天科技集團有限公司五院所屬航天東方紅衛星有限公司研製，衛星成功入軌後，與2018年9月7日發射的海洋一號C衛星組成大陸首個海洋民用業務衛星星座。

海洋一號C、D雙星組網成功後，將實現對全球海洋的上午、下午組網觀測，每天可獲取2幅全球海洋水色、植被指數遙感圖和4次海面溫度產品，可提供全球大洋水色水溫業務化監測，通過連續獲取長時序的近海及全球水色水溫資料，研究和掌握海洋初級生產力分佈、海洋漁業和養殖業資源狀況和環境質量，為實現遠洋捕撈指導、海洋資源合理開發利用提供科學依據，顯著提高大洋漁業的經濟效益。

與此同時，該衛星還將為近海海域與海島海岸帶資源環境調查、海洋防災減災、海洋資源可持續利用、海洋生態預警與環境保護提供數據服務，為氣象、環境生態、農業、水利、交通等行業應用提供支持，並大幅提高對全球海洋水色、海岸帶資源與生態環境的有效觀測能力。

執行此次發射任務的長征二號丙運載火箭由中國航天科技集團一院抓總研製，今年，長二丙火箭計劃在酒泉、太原和西昌三個內陸發射場執行任務煌。本次任務也是長征系列運載火箭的第334次發射。