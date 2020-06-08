推動海洋保護及保育動物救援有成　台東農業處拿下MARN年度風雲榜大獎

▲ 台東縣府農業處承辦人秘福成技士（右）是本次MARN年度風雲榜表揚會中各縣市政府唯一受獎人員。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

海洋委員會於8日舉辦「第1屆國家海洋日」慶祝活動，並宣布由台東縣政府農業處拿下海保救援網(MARN)年度風雲榜大獎。縣長饒慶鈴表示，台東縣擁有最長的海岸線，又有2個離島，對於海洋保護及保育類動物救援一直不遺餘力，能拿下第一的殊榮，感謝海委會的肯定與鼓勵。

農業處指出，海委會為使社會大眾了解海洋保育類野生動物擱淺救傷的價值與意義，特別舉辦「第1屆國家海洋日」系列活動，藉此表揚在108年積極參與海保救援網救援工作的縣市政府、海巡單位及民間夥伴。其中農業處該項業務承辦人秘福成技士，是本次表揚會中各縣市政府唯一受獎人員，而東河鄉漁民張慶來也是獲獎有功的民間人士。

饒慶鈴表示，秘福成技士辦理野生動物保育業務多年，不分日夜、假日經常接獲民眾、海巡單位通報，在沙灘發現擱淺死亡海龜或漁民於海上作業時誤捕海龜的緊急任務，可說是全年待命、日夜無休在救援組織網平台的工作中。

此外，受表揚的還有東河鄉的漁民張慶來，饒慶鈴指出，張慶來漁民每當發現不小心誤捕海龜或不慎捕獲保育類野生動物時，都會立刻以無線電通報海巡單位，船隻進港後也會立刻將漁網割斷，取出海龜交由海巡單位進行海龜救援工作，行動保育觀念非常好。

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