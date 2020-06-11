北市衛生局聘員暗槓900片口罩　見清點短缺自首「我幹的」

▲台北市衛生局疾病管制科林姓女約聘關懷員怕染疫而下手行竊900片醫療口罩。（圖／謝中凡攝）

圖、文／CTWANT

台北市衛生局疾病管制科林姓女約聘關懷員，今年2月新冠肺炎疫情嚴峻之際，在中央成立一級疫情應變中心後，竟從陸續偷走900片醫療用口罩，林女自知法網難逃而認罪自首，據了解，林女是因害怕疫情嚴峻，會減少配發的醫療用口罩數量，才起意行竊，由於林女一片未動，全數歸還，檢方給予緩起訴處分，但須接受法治教育6小時。

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檢方調查，林女是北市衛生局疾管科約聘的行政關懷員，負責訪視、關懷市內肺結核、漢生病和慢性傳染病患者，疾管科因關懷員的工作具有感染風險，均固定配發口罩給關懷員，林女也要協助主管分配口罩給同事。

今年2月間，新冠肺炎疫情舉世緊張，由於中央疫情指揮中心開始徵用醫療用口罩，北市也配合緊縮發給關懷員的口罩額度，林女擔心自己及同事口罩不夠用，會有感疫風險，遂於3、4月間，9度進入位於北市萬華區昆明街的疾管科庫房，每次拿走2盒共100片口罩，總共拿了900片醫療用口罩。

事後疾管科清點庫存發現口罩短少，林女眼見無法隱瞞，遂向主管自首，並稱她先前所偷的口罩，1片都沒用，願意全數歸還；檢方考量林女是擔心自己和同事感疫風險，並非意圖販售牟利，給予緩起訴1年，要求她要寫悔過書，並接受法治教育6小時。

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