英男吃「安非他命+搖頭丸」腦死！　女友7天後收到求婚戒淚崩

▲史賓斯（Wayne Spence）訂購戒指準備向女友求婚，卻在一周前死亡。（示意圖，與本文無關／取自免費圖庫pixabay）



記者吳孟臻／綜合報導

英國37歲男子史賓斯（Wayne Spence）去年6月和朋友玩了一整晚的飛鏢，突然身體不適緊急送醫，仍不幸在隔天死亡，一周後，其女友莎拉（Sara）收到他生前訂購的求婚戒指，令人不勝唏噓。近日死因裁判官宣判，史賓斯的死因與毒品有關。

去年6月3日晚間大約10時，史賓斯母親珊卓拉（Sandra Spence）接到莎拉通知，兒子在朋友家呼吸困難，趕往現場的途中又接到另一通電話，得知兒子已被送上救護車。後來，史賓斯在醫院狀況急速惡化，醫師表示他可能有服用安非他命，才導致身體這種狀況。

隔天，腦部斷層掃描顯示，史賓斯已腦死，因此家人決定忍痛放棄急救，拔除呼吸器。屍檢報告顯示，史賓斯因同時服用搖頭丸和安非他命，兩種藥物相互作用下導致死亡。

史賓斯的父親在他3歲時去世，家中還有三個手足，珊卓拉稱兒子是個溫暖、貼心的人，不過在學生時期遭受霸凌，曾有一群人手持球棒到史賓斯家偷他的摩托車，造成他心生畏懼、不敢離開家門一步。

珊卓拉在死因裁判法庭上表示，沒看過史賓斯對毒品有興趣，且在2016年就在酒癮治療機構的幫助下成功戒酒。

近日，助理死因裁判官哈里斯（Lorraine Harris）根據調查判定，史賓斯的死亡與毒品有關，並向珊卓拉表示慰問，感謝她的配合，在新冠肺炎期間仍不斷提供證據。

史賓斯的死不僅令其母親難過不已，更留下女友莎拉（Sara）孤獨一人，兩人在史賓斯28歲時認識，交往多年，感情十分要好。珊卓拉說，史賓斯很喜歡小孩，從青少年時期開始，就常說想擁有下一代。

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