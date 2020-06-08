中信反毒基金會、臺師大攜手合作　致力降低毒癮再犯率

▲中信反毒基金會與臺師大共同成立「中信成癮政策研究中心」，由中信反毒基金會董事長辜仲諒（左4）、臺師大校長吳正己（右4）、行政院政務委員羅秉成（左3）、法務部長蔡清祥（右3）、教育部次長林騰蛟（右2）、衛福部司長諶立中（左1）等人共同進行揭牌儀式。

圖、文／中信慈善基金會

國內毒癮犯再犯率居高不下！根據法務部最新統計，臺灣近10年來毒癮再犯機率高達36.6%。為有效解決毒品戒癮問題，中國信託反毒教育基金會3日與國立臺灣師範大學共同成立「中國信託成癮防制暨政策研究中心」，結合學術界及公私部門力量，推動社區多元處遇方案，協助公部門研擬更完善的毒品防制與多元處遇策略，降低毒癮犯再犯率，進而協助他們順利回歸社會。

中信反毒基金會董事長辜仲諒表示，各國政府為遏止COVID-19進行海陸空邊境管制，造成毒品供應中斷，藥癮者反而求助更危險的新興毒品，或是使用美沙冬替代治療法者，不便進入醫院反而尋找替代品，恐將造成毒品防制破口等等，都是相關單位值得思考的。這兩年，中信反毒基金會連續舉辦「毒品法庭暨多元處遇方案」國際研討會，提供平台作為國內毒品政策的參考，希望藉由中心的建立，能協助司法建制更完善的社區多元處遇模式、培育相關人才，提供毒品防制的政策建言。