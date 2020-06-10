84歲老翁「下錯站」體力不支蹲坐路邊　暖警鷹眼發現上前幫

▲新北市一名林姓老翁昨日中午，因為搭錯公車忘記如何回家，因體力不支蹲坐在路邊。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市一名林姓老翁（84歲）昨（9）日中午12時許，疑似因為搭錯公車忘記如何回家，體力不支蹲坐在樹林區俊英街附近，又因失智導致與人溝通不良，一旁路人見狀想幫也幫不上忙，所幸樹林分局員警見狀上前，先將林翁帶回派出所，透過林翁手上愛心手鍊，辨認出他身分及住處，終於聯繫上林翁兒子將他接回家。

警方調查，林翁當日早晨自己搭公車出門，卻一不小心下錯站，輕微失智的林翁向路人問路，也說不出自己的目的地在哪，他拖著緩慢的腳步走到樹林區俊英街附近，因年邁體力不支蹲在路旁休息。

林翁因無法清楚表達自己身分與住處，一旁路人想幫也幫不上忙，此時，樹林派出所員警巡邏時，只見林翁一人蹲坐在路上休息，員警先將他帶至所內休息，並與林翁比手畫腳溝通後得知，原來該名老翁本想外出購物，因不慎下錯車站後，身上又沒錢再搭車返家。

所幸細心員警發現老翁手腕上有條愛心手鍊，終於確認他身分、住處，並聯繫上老翁兒子將他接回家。老翁的兒子表示，爸爸有輕微失智症狀，幸好得警方協助，父親才能平安返家。

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