搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬理賠　真相曝光下場慘爆

▲婦人靠著航班延誤理賠金賺進千萬元。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸1名李姓婦人從2015年開始不斷遇到航班延誤，5年間竟累積近900次，因此獲得理賠近300萬元人民幣（約新台幣1256萬元）。由於李女碰上航班延誤次數太過頻繁，引發保險公司質疑，追查後發現對方除了刻意選擇延誤機率高的航班，還利用親朋好友的護照購買機票，以利多次申請理賠、詐領保險金。

據《揚子晚報》報導，南京市公安局鼓樓分局鼓樓派出所接到保險公司負責人報案，指他在處理機票延誤險賠付時，發現以李姓婦女為首的多人，使用不同護照號碼或身份證號，多次申請保險理賠，懷疑公司可能遇到保險詐騙。

當地警方調查發現，李婦等20多人自2015年至2019年間，在各大保險公司頻繁申請航空延誤險，而這些賠款最終都轉進了李女賬戶，因此認定她涉有重嫌，隨即在今年4月29日趕赴山東將其逮捕；警方事後對犯嫌住所展開搜索，當場查獲大量筆記，上頭清楚記錄了她向各大保險公司進行索賠的詳細信息。

▲李婦因涉嫌詐領保險金遭逮。（圖／翻攝自揚子晚報）



深入追查後，大陸警方查出婦人曾在航空業工作，有提前獲取航班取消或延誤信息的途徑，因此她刻意挑選延誤率高的航班，再利用向親友騙來的身分購票並大量投保，最多購買30到40份延誤險，而犯嫌為了防止事跡敗露，每次至少使用4、5個身份買機票，沒想到最後仍東窗事發。

報導指出，保險公司的航班延誤理賠金依照延誤時間長短，金額約為400元（約新台幣1674元）到8000元（約新台幣33494元）不等；根據李女紀錄的資料計算，她從2015年至今共實施詐騙近900次，一共獲得理賠金近300萬元。

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