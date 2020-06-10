借電腦買口罩！竟驚見老公D槽15G祕密　妻崩潰：有個女生說不要拍他還繼續拍

圖文／鏡週刊

在外銀任職副總裁的林姓男子，和原配結縭4年多，林太太一直認為先生是顧家好男人，沒料到他私下卻劈腿、偷拍性愛影片，會讓林太太發現丈夫真面目，原來是因為要上網替小孩買口罩。

今年4月底，林妻借用丈夫的電腦，上網替小孩預購口罩，以及準備報稅相關資料，卻在丈夫電腦看到用女性命名的資料夾，她從資料夾中看到自己的名字，於是點開來看，竟赫然發現自己淪為性愛影片女主角，「我們婚前出遊，晚上在旅館做愛的影片都被他錄影下來，要不是親眼看到，我渾然不知…我看完都不想承認那是我。」

林妻說這些性愛影片、照片多達15GB，要是全部看完，至少要花上一整天的時間，影片內容是依據不同姓名、年度分類，最早的拍攝日期可以回朔到2009年，包含自己共有10名女性被拍下，「我看到畫面時很震撼，他就和李宗瑞一樣，還按照中英文名字分類。」回想當初看到這些影片的情景，林妻還是相當崩潰。

林妻說最誇張的是，她看到丈夫偷拍的性愛影片中，「有個女生說不要拍、不要拍，他還是繼續拍，還有一個說不要拍，他說他關掉了，鏡頭卻放在旁邊繼續錄。」

不只如此，林妻表示，影片中還有女性一動也不動的躺在床上，任憑丈夫擺弄，「他把女生的衣服脫下來，就像A片一樣，女生完全都沒意識，也沒反應，我看到之後很震撼，沒有一個檔案，我可以看完的。」

林妻說其實平日的互動早有蛛絲馬跡可循，「有次我先生手機摔壞，他神情懊惱，好像掉了幾百萬元，我想說只是手機壞掉，有這麼嚴重嗎？現在想起來，他應該是痛心影片不見。」

回應 針對元配指控偷拍性愛影片、婚前婚後劈腿等內容，林姓副總裁表示「目前已進入司法程序中，沒有其他回應」。本刊同時致電和林姓副總裁外遇的林姓女分行長手機並留言，截稿前均無回應。



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