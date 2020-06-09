高中諾貝爾獎「旺宏科學獎」報名隊數創新高　近700團隊搶500萬獎金

▲「旺宏科學獎」今年吸引662支隊伍報名參賽。（圖／旺宏教育基金會提供）

記者崔至雲／台北報導

財團法人旺宏教育基金會今年舉辦第十九屆旺宏科學獎，共吸引全台126所學校，662支隊伍報名參賽，再次刷新歷年紀錄！旺宏教育基金會指出，「地球科學」類組報名隊數成長比例逾4成，似乎也呼應這波新冠肺炎疫情衝擊強化了對地球及環境永續議題的關心與省思。

今年新冠肺炎疫情肆虐，全球各地皆受影響，但為推廣科普教育，被全國高中職校視為台灣「高中諾貝爾獎」的旺宏科學獎仍持續舉辦。旺宏基金會表示，配合中央防疫政策，基金會今年將過去的校園拜訪活動轉至線上進行，由基金會主動致電，與校長們直接溝通交流意見，並邀請評審、種子老師、曾經參賽同學進行線上心得分享等非接觸式宣傳活動，獲得熱烈迴響，參賽隊數較去年597隊成長11%，也創下科學獎歷年參賽隊數新高。

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旺宏基金會說明，本屆旺宏科學獎參賽狀況，以北區成長最為明顯，報名隊數激增58隊，較去年提高逾兩成，總報名隊數近320隊，成為今年成長主力，推測可能為108課綱實施後所帶動，南部及中部地區學校合計也有近270隊報名角逐。而東部學校也有近60隊報名，外島地區參與隊數亦較往年大幅提升，多是因受近年參賽獲獎頻傳佳績激勵，顯見重視創意表現的旺宏科學獎普遍受到全國高中職校列為必須參與的標竿競賽。

而報名參賽的八大類組科學作品中，以「物理」類組成長29隊達28%最高，其次則是「地球科學」類組增加17隊，成長比例達41%，其中許多作品探討環境汙染、極端氣候與新型能源，似乎也呼應面對這波新冠肺炎疫情的全球戰役反思綠色永續的議題。「生物」類組仍高居報名隊數之冠，達137隊。

值得一提的是，旺宏科學獎去年針對熱心推動科普教育的老師，新創設「旺宏科學推動獎」，也鼓勵了老師積極帶領同學參賽勇於接受挑戰，並提升作品質量，因此今年帶領多隊數參賽的指導老師比率持續提升。

第十九屆旺宏科學獎初賽結果預計於7月15日公告入圍決賽與佳作作品名單，以及「旺宏科學推動獎」獲獎老師。入圍決賽作品將再評選大獎獲獎者並於十一月頒獎典禮中揭曉，其中最大獎「旺宏獎」可獲得大學四年獎學金新台幣48萬元，整體總獎金更高達新台幣500萬元，希望透過高額獎金激勵，吸引優秀學子狂飆科學創意。

