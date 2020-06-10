銀行界劉德華「火辣小三」照曝！愛將變愛侶　甜蜜留紙條：要乖乖吃喔

圖、文／鏡週刊

借丈夫電腦買口罩，沒料到卻看到丈夫私藏的性愛影片，讓林姓外商銀副總裁太太相當崩潰，她還同時發現，老公和她交往、結婚時，劈腿小三、小四，小三還曾送丈夫益生菌，被林妻在家裡的藥盒中找到。

一名林姓外商銀行副總裁頂著「高富帥」的愛妻形象，實際卻背著妻子偷吃，甚至還瞞著妻子偷拍性愛影片，林妻向本刊透露，丈夫拍攝的性愛影片數量多達15GB，光看完至少也要花上一整天，被偷拍的受害者含她在內至少有10人。

林妻還在丈夫的性愛影片資料夾中發現，林姓副總裁和她在交往、結婚期間，同時劈腿小三、小四，並收藏林姓小三多達40支的性愛影片。

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據林妻調查，這名和丈夫暗通款曲多年的林姓小三，原來是丈夫多年的愛將，丈夫從本土銀行跳槽後，沒多久，林姓小三也被挖角到同一家外商銀行，還在外商銀行擔任分行長的職務。

去年7月起，林妻多次抓包丈夫疑似外遇證據，但林姓副總裁都不承認，甚至為安撫太太，林姓副總裁還會拍下辦公室電話的顯示時間，並主動寫下切結書博取太太的信任。

林妻說，她還發現，丈夫先帶自己和小孩去野柳玩，隔沒幾天就發現，丈夫身穿西裝，和小三再次同遊野柳。此外，還在家中發現過期的益生菌，上面還貼著「公：枇杷膏隨時可以用，益生菌要一天吃2包」，都讓林妻認為不單純。

回應：

針對元配指控偷拍性愛影片、婚前婚後劈腿等內容，林姓副總裁表示，「目前已進入司法程序中，沒有其他回應」。本刊同時致電和林姓副總裁外遇的林姓女分行長的手機並留言，截稿前均無回應。



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