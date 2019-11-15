國民黨苗縣議員謝文禓遭解職　「落選頭」民進黨籍許櫻萍遞補

▲苗栗縣長徐耀昌，14日頒發當選證書給民進黨籍的許櫻萍。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣第1選區國民黨籍縣議員謝文禓涉及賄選，二審遭判當選無效定讞，由落選頭民進黨籍許櫻萍遞補。縣長徐耀昌14日前往苗栗市許櫻萍服務處頒發當選證書，表達誠摯的祝賀，也希望未來一起為地方建設發展努力，讓苗栗更好。

縣長徐耀昌14日上午由縣府民政處長彭基山、文化觀光局長林彥甫陪同，前往苗栗市民族路許櫻萍服務處，將中選會的苗栗縣第19屆議員當選證書轉頒給許櫻萍，恭喜遞補為苗栗縣議員。許櫻萍接下當選證書後，將於18日上午在縣議會宣誓上任。

現年43歲的許櫻萍，曾任苑裡鎮民代表、國會秘書、第18屆苗栗縣議員，參與公眾服務歷練相當豐富。她表示，遞補議員是責任的開始，將一本初衷，以最高標準提升自我，且更加努力地服務選民，同時也會全力以赴落實競選時對選民的承諾。

縣長徐耀昌表示，從政為民服務不分黨派、不分藍綠，任何應興應革的事項才能做好；而曾任第18屆議員的許櫻萍，個性溫和、理性問政，深獲好評，有「苗栗縣議會之花」稱號，上任後定能扮演好縣政監督與協助的角色，為鄉親謀求福祉。

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