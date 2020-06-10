6月同志驕傲月！New Balance、Nike、adidas都有彩虹限定鞋

同志驕傲月由來

說到同志驕傲月的由來，是源自1969年6月在美國發生的「石墻事件」，在當時的社會風氣，幾乎沒有公共場合歡迎同性戀，位於美國紐約市的石牆酒吧則是少數接受同志、跨性別者、男技的酒吧，一次例行性警察臨檢卻爆發衝突事件，進而讓同志群組團結起來，並在隔一年於紐約、舊金山、芝加哥等地區，開始第一場同志驕傲遊行，現在每年6月於世界各地舉行的同志相關運動，便是用來紀念當時的石牆事件。

2020年6月迎來同志驕傲月，各大運動品牌紛紛以繽紛彩紅色系，打造同志驕傲月限定系列，快往下看看有哪些品牌：

adidas Originals

以「提倡擁抱多元信念」為主題，adidas Originals在同志驕傲月推出全新Pride系列，主打漸層拼接、印花圖騰元素為男裝、女裝以及明星鞋款換上繽紛新樣貌。男裝系列透過明亮飽和的彩虹色系，呈現於滿版夾克、亮色短褲以及品牌最經典的三葉草Logo上衣。女裝系列則將運動洋裝、短版上衣、短褲運用刺繡手法加入彩虹織帶與三葉草Logo。

adidas Originals熱賣的Superstar、NMD、Ozweego、Nizza均以繽紛彩紅配色登場。

New Balance

New Balance首度與美國同步推出Pride Pack系列商品，以天空藍為主要意象，結合繽紛彩紅色調，推出NB 327、Fuelcell Echo Lucent、拖鞋以及服飾等限定商品。327限定款以純白色為鞋身，注入彩虹元素拼接色塊，鞋舌上面還使用NB愛心Logo象徵彩虹理念。Fuelcell Echo Lucent鞋款則以藍色為主色，中底印有繽紛彩虹條紋點綴，鞋舌上同樣繡有NB愛心Logo。

Nike

還記得2019年為了向製作出第一面彩紅旗的設計師Gilbert Baker致敬，Nike聯手Gilbert Baker遺產管理委員推出Betrue系列，將Air Max 90、Air Max 720換上彩紅旗幟色系。2020年Nike則把年度主打鞋款Air Force1、全新鞋款Air Max 2090換上繽紛彩紅色，並推出Betrue系列上衣、襪子、斜背包等。

adidas

為向LGBT團體發聲，adidas將明星商品Ultraboost、Harden Vol. 4鞋款注入彩虹色系，Ultraboost將六色彩虹旗勾勒於內外經典三線標誌，Harden Vol. 4則把六色彩虹旗滿版繪製於拼接鞋面及球鞋大底。運動服飾也加入LGBTQ族群旗幟元素，以炫彩馬賽克色塊形式換上adidas logo與三條線標誌，打造短袖上衣、長短版背心、長版運動短褲等。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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