王世堅：韓國瑜像彗星　閃亮光芒就好別撞地球

▲民進黨籍市議員王世堅質詢。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

高雄市長韓國瑜遭到罷免，台北市議員王世堅9日在臉書表示，韓國瑜是藍營的政治領袖，還是六個字呼籲韓國瑜，提得起放得下，「韓國瑜就像一顆彗星，劃過天際讓我們看到彗星閃亮光芒就好，但不要彗星撞地球」。

談起高雄市議長許崑源墜樓身亡，王世堅指出，許崑源輕生是一個非常不幸的事件，致上最深的哀悼，希望家屬能盡快平復心情，各界不要做過多的臆測、討論跟批評，從政的每一個民代，都應該是要體會社會的民意，聽聽社會的聲音，「不應該在家屬最悲難的時候去發表任何言論，我們應尊重亡者」。

對於韓國瑜被罷免，王世堅說，韓國瑜是藍營的政治領袖，還是六個字呼籲韓國瑜，提得起放得下。韓國瑜應站出來呼籲韓粉以及他的支持者們，一同讓這個社會恢復平靜，那才是有意義的。

王世堅表示，「韓國瑜就像一顆彗星，劃過天際讓我們看到彗星閃亮光芒就好，但不要彗星撞地球，國民黨不斷煽動韓國瑜提訴訟，原來國民黨是在覬覦高雄市長補選！阿堅認為國民黨應放棄補選，一白遮三醜！」

王世堅說，第一，國民黨過去在高雄從未培養人才，這剛好遮掩國民黨的臨時抱佛腳；第二，國民黨社會支持度僅9%，低於韓國瑜個人支持度的10多%，這可遮掩國民黨的低社會支持；第三，韓國瑜不得高雄市民民心93萬高票被罷免，國民黨是要重拾韓國瑜的大旗補選？若國民黨是打算另起爐灶，韓國瑜才剛被罷免屍骨未寒，國民黨這樣對得起韓國瑜嗎？這凸顯了國民黨的師出無名。「國民黨乾脆補選交白卷，一白遮三醜，遮蔽你的沒做好！」

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