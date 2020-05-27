路邊撿3條蛆蟲！他故意放鮪魚罐头碰瓷　大口狂吞「下秒被噁心吐了」

▲男子故意將蛆放到罐头裡，然後再一口吃下 。（圖／看看新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

敲詐餐廳反而噁心到自己！浙江杭州一名顧姓年輕男子因經濟狀況窘迫，動了敲詐超市餐廳的念頭，他用衛生紙包裹3條蛆蟲，隨後放在已開啟的鮪魚罐頭中，再假意食用開始嘔吐。他事後直言，「非常後悔，我看到都噁心，吐2次了。」

據都市現場綜合杭州交通918報導，監視器畫面顯示，該名男子在超市用餐區吃飯時，從褲子口袋取出事先準備好的蛆蟲，並放入已打開的一罐鮪魚罐頭中，隨後繼續用餐，假意食用到了有蛆蟲的罐頭後開始嘔吐，隨後叫來服務員進行索賠。

▲鮪魚罐頭 。（圖／看看新聞）

經民警調查詢問，顧男是外來務工人員，因經濟狀況窘迫，回想起電視節目中，曾報導過故意在食物中投放蛆蟲以求索賠的事件，便臨時起意，在路邊尋找到寵物糞便後，並用餐巾紙包裹3條蛆蟲，前往某綜合體超市內的就餐區就餐，並將蛆蟲放入一已開啟的罐頭中。

事後，顧某直言，「非常後悔，我看到都噁心，吐2次了。」目前，這名男子因敲詐勒索被行拘5日。消息傳出後引發熱議，網友紛紛大呼「這簡直噁心死了！」、「還真吃 嘔」、「真有這種人」、「偷雞不成蝕把米」、「一頓飯至於麼」、「這下好了，接下來五天吃住不用愁了」。