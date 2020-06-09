瘋電影／響HIBIKI　暴力天才文學少女日常

文／賴賴

瘋言瘋語：

也太多大牌來加持這部電影了，實在非常好奇這是一個怎樣的故事，故事流暢好看，但是沒有驚喜，超多大牌是驚喜，連吉田榮作都來加持，學院派的導演看來很有號召力，雖然描述的是文學少女的故事，不過這位天才文學少女卻有暴力傾向，果然天才不一定正常。

非常異想天開的少女漫畫感，一部首創立刻百花齊放，文學界的指標直木獎和芥川獎都被這位初試啼聲的少女取走，戲劇化的設計卻頗空洞，大多是少女很厲害的在教訓人，說了一嘴的道理，除了文學感覺她並沒有劇情所要表現的那麼厲害，但有著年少輕狂的狂妄自大感，這樣的劇情不知道要帶給年輕人什麼想法，不需要世俗的肯定，只要自己不斷努力，就是「只要我喜歡沒什麼不可以」的概念完成，打發時間的商業電影。









片 名：響HIBIKI

英文片名：Hibiki

類 型：劇情

上映日期：2020-05-22

片 長：01時46分

導 演：月川翔

演 員：平手友梨奈 、 北川景子(Kitagawa Keiko) 、 柳樂優彌(Yagira Yuya) 、 小栗旬(Shun Oguri)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱



這名天才，不得了！



現今智慧型手機的普及、SNS發展迅速，因此現代人漸漸疏於閱讀，造成文學出版界毫無生氣。此時，一 位名叫「響」(平手友梨奈 飾)的15歲天才少女突然崛起。在文藝雜誌《木蓮》編輯──花井富美(北川景子 飾)讀過「響」的小說後，發現她擁有強大的創作才能，絕對能引發文學界的革命！在出版社的促成下，「響」果然立刻成為大眾的焦點。但「響」不是個普通的女孩，她絕不會讓旁人改變她一直以來的信念與生活方式。她無法被世俗所限制，也絕不允許因前人的慣例而妨礙到她。



「響」採取的行動，影響了活在過往榮耀的名作家、只想獲得獨家報導而行動的記者、人生充滿挫折的不 知名小說家等各方人士，並開始改變了他們的價值觀。而且，「響」所執筆的第一部小說，竟然還同時榮獲日 本代表文學獎──直木賞與芥川賞的提名！

▲進入文學部的響，先把人打傷。

▲柳樂優彌和響一起獲得新人獎，卻被響海扁一頓。

▲非常賞識響的編輯，不斷在幫響擦屁股。

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