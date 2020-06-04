瘋電影／在你身邊　訓練邊緣青年照顧自閉兒成就大慈悲

文／賴賴





瘋言瘋語：

這部電影評價非常高，除了卡司堅強以外，最主要還是立意甚佳，自閉症的劇本非常困難，除了商業價值低，自閉兒的扮演除了韓國演員能把戲劇張力與感人情節表達出來以外，台灣藍正龍和真實喜憨兒的演出，也相當出色亮眼，相對於法國所要強調的議題引發注意，各有不同的力道使社會關注，但是最後真正落實的實際效果又有多少，至少看過電影會對自閉兒有更深刻的了解與體諒，並對相關社會政策會多一眼注意。

這部電影劇本其實還滿貪心的，透過兩位男主的職業與友情，拉出自閉兒的出路與困境，所有生下自閉兒的父母都有共同的煩惱：我死了孩子怎麼辦？自閉兒症狀深淺不一，通常自閉兒的父母都不認為自己的孩子有多大的問題，除了一些自殘型或兼具情緒障礙的病徵患者，他們比較容易被分類到思覺失調集中治療以外，其實輕微的自閉症有學習能力甚至有創作才能，電影中探討的是處理這些孩子的社福中心，其實有許多弊端和盲點，他們工作人員窘迫，資源有限，管理的這一大群自閉兒如果沒有民間的助力，實在太乏力，而處於社會低端人口，政府並不會著力太多在此，這也正是這部電影所要探討的重點，並且感謝正在從事這項吃力不討好工作的社工人員。

電影將一群社區年輕人拉來訓練，訓練這群沒有背景資源的年輕人，繼續傳承這個需要天神般耐性愛心的工作，如果將心比心，以社會邊緣人來照顧自閉兒，是否一口氣解決了兩個問題，這是非常勇敢大膽的做法，如果真的成功那實在是太有意義了，期待有成功案例出現。

影展型電影，文青市場。





片 名：在你身邊

英文片名：The Specials

類 型：劇情、喜劇

上映日期：2020-05-22

片 長：01時54分

導 演：艾力克多倫達諾(Eric Toledano) 、 奧力佛那卡契(Olivier Nakache)

演 員：文森卡索(Vincent Cassel) 、 赫達卡特伯(Reda Kateb)

國 家：法國

語 言：法語

發行公司：車庫娛樂



劇情大綱

20年來，布魯諾和馬利克一直活在自閉症兒童和青少年的世界中。兩人創辦的協會負責在弱勢社區中為年輕人提供培訓，協助他們去處理應對被認定為“極度複雜”的案例，也讓這些與眾不同的人們之間，締結了難忘真摯的友情。

▲訓練這群社區孩子接下這份天使工作。

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