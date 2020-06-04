　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／在你身邊　訓練邊緣青年照顧自閉兒成就大慈悲

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼在你身邊。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

這部電影評價非常高，除了卡司堅強以外，最主要還是立意甚佳，自閉症的劇本非常困難，除了商業價值低，自閉兒的扮演除了韓國演員能把戲劇張力與感人情節表達出來以外，台灣藍正龍和真實喜憨兒的演出，也相當出色亮眼，相對於法國所要強調的議題引發注意，各有不同的力道使社會關注，但是最後真正落實的實際效果又有多少，至少看過電影會對自閉兒有更深刻的了解與體諒，並對相關社會政策會多一眼注意。

這部電影劇本其實還滿貪心的，透過兩位男主的職業與友情，拉出自閉兒的出路與困境，所有生下自閉兒的父母都有共同的煩惱：我死了孩子怎麼辦？自閉兒症狀深淺不一，通常自閉兒的父母都不認為自己的孩子有多大的問題，除了一些自殘型或兼具情緒障礙的病徵患者，他們比較容易被分類到思覺失調集中治療以外，其實輕微的自閉症有學習能力甚至有創作才能，電影中探討的是處理這些孩子的社福中心，其實有許多弊端和盲點，他們工作人員窘迫，資源有限，管理的這一大群自閉兒如果沒有民間的助力，實在太乏力，而處於社會低端人口，政府並不會著力太多在此，這也正是這部電影所要探討的重點，並且感謝正在從事這項吃力不討好工作的社工人員。

電影將一群社區年輕人拉來訓練，訓練這群沒有背景資源的年輕人，繼續傳承這個需要天神般耐性愛心的工作，如果將心比心，以社會邊緣人來照顧自閉兒，是否一口氣解決了兩個問題，這是非常勇敢大膽的做法，如果真的成功那實在是太有意義了，期待有成功案例出現。

影展型電影，文青市場。



片　　名：在你身邊
英文片名：The Specials
類　　型：劇情、喜劇
上映日期：2020-05-22
片　　長：01時54分
導　　演：艾力克多倫達諾(Eric Toledano) 、 奧力佛那卡契(Olivier Nakache)
演　　員：文森卡索(Vincent Cassel) 、 赫達卡特伯(Reda Kateb)
國　　家：法國
語　　言：法語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

20年來，布魯諾和馬利克一直活在自閉症兒童和青少年的世界中。兩人創辦的協會負責在弱勢社區中為年輕人提供培訓，協助他們去處理應對被認定為“極度複雜”的案例，也讓這些與眾不同的人們之間，締結了難忘真摯的友情。

▲▼在你身邊。（圖／imdb）

▲訓練這群社區孩子接下這份天使工作。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

ET快訊
寶雅開賣口罩100盒秒殺！　民眾排1小時搶頭香
蔡淑臻自爆拍《犀利人妻》吻戲伸舌頭　曝溫昇豪反應：覺得受傷
神人分享「中衛口罩」網購秘訣　一招讓她買到3盒
西門町逃亡潮？肯德基關門、Roots搬家　里長分析下一波倒的
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／在你身邊　訓練邊緣青年照顧自閉兒成就大慈悲

瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

瘋電影／在你身邊　訓練邊緣青年照顧自閉兒成就大慈悲

瘋電影／全境入侵　俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

「藻礁永存」去哪了？環團盼喚醒小英履行承諾：別成生態殺手

韓25歲男偶像出道10年「加入電競團隊」　官宣證實：新名譽選手

快訊／加州5.5級強震！　劇烈「搖晃30秒」深度僅6.9km　

全昭旻《RM》消失2個月回來了！　臉蛋消瘦…一開口「全場沉默2秒」：她沒變

咪妃分手1年爆復合Joeman！　IG放閃「名車背景露餡」…抓包入住同飯店

寶雅開賣口罩秒殺！民眾排1小時搶頭香

北投泉源公園泡腳池回來了！3處免費泡腳池今起取消實名制

保時捷Taycan電動跑車473萬起展開預售　你也能跟比爾蓋茲當車友

台南新化警「凌晨酒駕撞小黃」…遭記大過調職！派出所所長連坐被拔官

直男醉倒街頭被盯上！下秒被色男扛走直接來…忍完全程哭喊：他很壯我害怕

做賊喊抓賊！金頭凱克「拆鍵盤」　拔起咬爛被抓包還頂嘴：虐待喔

名家熱門新聞

小生：3招判斷男人對妳超有意思

訓練邊緣青年照顧自閉兒成就大善

沒有一段感情禁得起懷疑與欺騙

夏天就是要吃涼拌　必學開胃菜

俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

《裸屍》真實事件改編

落健生髮水的效果及風險

史上最悲慘的殺父慘案

星光奈奈：這樣做　跟女孩過夜更進一步

奈奈：對付大男人主義的另一半

葉文忠／那對不起了，民進黨

更多熱門

相關新聞

俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

俄羅斯侵略瑞典使用生化武器

瑞典正面臨前所未有的神祕攻擊，於此同時，亞歷山大試圖和他年少時期的戀人安娜重新聚首……

最大的婚姻暴力是來自精神上的

最大的婚姻暴力是來自精神上的

AI崩壞鎖定殺人

AI崩壞鎖定殺人

假如你有一個塗糞於門上的自閉兒

假如你有一個塗糞於門上的自閉兒

關鍵字：

瘋電影在你身邊賴賴艾力克多倫達諾(Eric Toledano)奧力佛那卡契(Olivier Nakache)

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

尼克突公開道歉「我傷害了Ashly」

更多

最夯影音

更多
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚
騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面