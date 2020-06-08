瘋電影／遊戲人生Zero　自我奉獻的人性能自救

文／賴賴

瘋言瘋語：

原來這是需要看過電視12集卡通之後再來看，才會非常非常感動，因為從沒看過電視直接看電影，所以感覺感動點可理解但不至於落淚，核心價值還是在說心，模仿人類高度智商的機器人，在最後擁有了心之後，他竟然可以將立場反轉來保護愛人，這是在AI科技上最不可能發生的事情，但是如果把人類複雜的思考模式全部加以複製，加入惻隱之心和同情心，AI就可以像人類一樣具有人性的執行任務，電影最後就是這道反轉讓觀眾擦著眼淚離開。

這部在電視成功操作的動畫版，加強了大格局大場面的視覺設計，而機器人和人類的愛情，非常童話但卻新鮮，這個世界為什麼變成遊戲世界，從人類這個脆弱的種族，不但沒有高級的靈力，戰鬥力也薄弱生存機會渺茫的情況下，人類這個物種如何得以生存下來，在這部電影有很好的說明。

整體感是又忙又吵，一直在打仗，但結局有感動的好作品，青年的動畫。



片 名：遊戲人生Zero

英文片名：No Game No Life: Zero

類 型：動畫

上映日期：2017-12-08

片 長：01時47分

導 演：石塚敦子

演 員：松岡禎丞 、 茅野愛衣 、 能登麻美子 、 釘宮理惠

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：甲上



劇情大綱



這是一個始於遠古，人類種統一前發生的故事…

為了爭奪統治世界成為唯一的神，各種族展開了漫長的大戰。在各種擁有高度靈力和戰鬥力的種族之間，人類成了最弱的種族，必須要逃避其他種族的追殺，面臨存亡危機之秋。人類種的年輕領袖里克，每天都心力交瘁、疲於奔命。直到某一天里克在森精種的遺跡遇見了機凱種少女休比。

休比為了研究人類的「心」，導致出現了系統故障而被同伴遺棄。為了修復自己的故障，休比請求里克告訴她什麼是「心」，然而在發掘心的過程中，卻發生了令他們彼此以及整個世界都意想不到的事……

這是一段距今六千多年前的故事，不存在任何紀錄或記憶之中，此刻即將拉開帷幕。

▲刻意將場面拉大的劇場版，粉絲很熱血。

▲超爽的大型戰鬥視覺。

▲機器人原來是致命武器。

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