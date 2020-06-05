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瘋電影／1/2的魔法　招魂招回半個爸爸　

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文／賴賴

▲▼1/2的魔法。（圖／imdb）

瘋言瘋語：

有了姊妹情深的冰雪奇緣之後，這個想念早逝父親的兄弟，為了見父親一面，卯足勁的想辦法，這個把爸爸招回一半的喜劇設計很有梗，電影非常寫實，兄弟感情是不需要用價值去肯定，因為真心無價，不論再貧窮或是再富有，童年相依為命互相作伴的情分關係，就算沒血緣也很珍貴，而這部失去父親的弟弟想見爸爸的渴望，很感動卻不煽情，恰到好處的處理方式，非常推薦的好作品。

電影流暢好看，幾個童話元素的包裝，加上給男生看的喜劇效果，熟悉的想要當英雄被崇拜的哥哥性格，和有點自卑的弟弟個性，讓戲劇張力發揮極致，沒有上半身的爸爸，就這樣三個人的公路類型電影，過程很豐富好看。

結局安排很有感，這也令人反思我們經常將遙遠的偶像當成精神寄託，但是真正經常在身邊出現的這些忍受我們喜怒哀樂的親人，才是最該珍惜感謝的人。


片　　名：1/2的魔法
英文片名：Onward
類　　型：動畫、冒險、喜劇
上映日期：2020-04-17
片　　長：102分鐘
導　　演：丹斯坎隆(Dan Scanlon)
演　　員：湯姆霍蘭德(Tom Holland) 、 克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 奧塔薇亞史班森(Octavia Spencer)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《1/2的魔法》故事背景在現代科技已比精通魔法還方便的精靈世界，精靈、人馬、美人魚、獨角獸、小龍等魔法生物都生活在現代化社區裡，過著與你我無異的「沒有魔法的生活」。

由湯姆霍蘭與克里普瑞特所配音的精靈兄弟們，很小的時後便失去了父親，但在弟弟的16歲生日這天，他收到了一個很特別的禮物- 他父親從前的魔杖以及一串魔咒，可以讓爸爸起死回生，但年久失修的魔法技能，讓施魔法時出了差錯，爸爸只剩一雙腿，於是兄弟倆踏上尋找魔法石的征途，最後能否順利讓爸爸「完璧」歸來呢?

▲▼1/2的魔法。（圖／imdb）

▲電影視覺豐富畫面構圖唯美。

▲▼1/2的魔法。（圖／imdb）

▲媽媽發現兩個兒子異想天開，追出門尋找。

▲▼1/2的魔法。（圖／imdb）

▲和半個爸爸還是很開心。

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