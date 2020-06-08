「韓流不會退燒」　學者：國民黨整合就能成功

▲韓國瑜。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長韓國瑜被93萬9090名市民罷免，罷免案通過，由於韓國瑜先前要支持者不要投票，但不同意票才2萬5051票，引發外界質疑「韓流」已散，不過，有學者認為，「韓流不會退燒」。

文藻外語大學東南亞碩士學位學程教授顧長永接受《中評社》訪問表示，每次選舉都是反映民意，尊重選舉結果，這次罷免同意票票數高，超乎各界想像，代表民進黨動員成功，幾乎把高雄綠營的票都催出來了，這是善用府院黨、媒體、網路總動員辦到的。

對於是否反映2018年崛起的「韓流」退燒，顧長永認為，韓流不會退燒，還有超過一半的人沒出來投票，反對的聲音一直都在，這是很明確的，藍營不出來投票不代表聲音不見，只要支持韓國瑜的群體還在，運用韓流力量就可以繼續做事情，韓國瑜仍是檯面上政治實力數一數二的政治人物。

顧長永指出，國民黨在大選沒有好好整合，能夠整合就能成功，但實務操作有難度，而整合不起來的原因，問題出在韓流崛起不是靠國民黨，是靠韓國瑜的個人魅力，兩者差別在於，國民黨是百年大黨有各種包袱，韓流迅速、爆發力強，因此，國民黨動的慢，創造議題慢，組織機器要面臨調整，而韓流動的快，這點就像民進黨運用社群、網路媒體帶動議題。

至於國民黨未來走向，顧長永提到，怎麼把動能維持下去是國民黨的課題，沒辦法完全切開，都是藍軍的力量，國民黨有明確組織系統，要整合是蠻容易的，目前優勢就是江啟臣和韓國瑜比較容易溝通，可以互相幫忙。

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