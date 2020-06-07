W飯店辦毒趴害死小模！土豪哥蹲牢懺悔不到8個月…「提前6天」今上午出獄

▲W飯店小模命案，主嫌「土豪哥」朱家龍刑期縮減，提前6天出獄。（圖／資料照）

記者陳羿妏／台北報導

「土豪哥」朱家龍2016年12月4日於台北市「W飯店」辦毒趴，結果造成一名郭姓女模混用毒品喪命，事後朱家龍被依轉讓偽禁藥罪判刑2年10個月定讞，去年10月8日入監後，原本預計今年6月13日出獄，不過服刑時間不到8個月，朱家龍表現良好獲得刑期縮減，提早於7日上午10時出獄。

案發當時，朱家龍到W飯店開房間，找藥頭舉辦為期3天3夜的毒品趴，而郭女期間混用多種毒品，在7日凌晨出現胡言亂語、痙攣抽搐等中毒現象，但在場的人只找來密醫，幫郭女施打毫無功效的「排毒針」，最終郭女情況沒有好轉，被丟包醫院不治身亡。

▲「土豪哥」朱家龍到北檢報到發監的資料畫面 。（圖／記者劉昌松攝）

案發後檢警展開追查，逮捕土豪哥與同開毒趴的多名友人。一二審法院均將土豪哥等人重判，其中土豪哥二審被判10年，酒店經紀洪聖晏10年6月、鐵工廠小開蔡逸學10年，另外販毒的江哲瑋9年徒刑、張子奕6年6月。案經上訴第三審，最高法院去年10月將全案撤銷發回更審。

更審期間，由於事實均已確認，法院主要爭點在於賠償金額，土豪哥雖表示願意賠償，但一開始僅開出300萬元的賠償金，經過多次協調，土豪哥家屬提出的賠償方案終於獲得死者家屬同意，並完成匯款，雙方達成和解，金額約900萬元左右。

談攏和解賠償外，朱家龍於二審被依轉讓偽禁藥致死等罪重判10年後，更一審根據法醫研究所鑑定，認為郭女疑似因自己長期施用的PMA毒品致命，因此依「較輕的」轉讓偽禁藥改判朱家龍2年10月，經最高法院駁回上訴定讞；朱家龍去年10月8日入監，扣掉先前被收押785天，剩餘刑期不到8個月，如今原預計今年6月13日出獄的朱家龍，目前提前6天、今7日上午10時許離開台北監獄。



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