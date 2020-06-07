桃園中壢區兩里長6月6日補選　陳香蘭、朱承恩當選

▲27歲的朱承恩(左二)從17歲開始擔任立委及市議員助理。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市中壢區6日分別在中壢區公民會館、復興復華市民活動中心和元生國小，舉行石頭里和復興里兩里長補選。選舉結果石頭里由國中數學老師、前里長劉柏成的媽媽陳香蘭以633票當選；復興里由27歲的朱承恩以1010票當選。

▲退休國中老師陳香蘭「代子出征」高票當選。（圖／記者楊淑媛翻攝）

桃園市中壢區原石頭里長劉柏成，2年前以25歲、全桃園最年輕的里長當選後不久，未料遭人檢舉虛偽設籍人口（俗稱幽靈人口）被判當選無效；而復興里長羅世穩3月底病逝。市選舉委員會辦理補選，石頭里由「代子」出征的劉柏成媽媽陳香蘭，和2年前和劉柏成參選落敗的前前里長黃柏誠妻子葉思妤2女將參選。

▲朱承恩參選里長，藍營政壇人士出馬助選。（圖／記者楊淑媛翻攝）

石頭里選舉人數1627人，6日舉行投開票，投票率52％，開票結果陳香蘭633票、葉思妤216票。復興里則是四雄逐鹿，選舉人數8892人，投票率33％，開票結果朱承恩1010票、李建喜896票、簡長春872票、黃嘉振152票，由朱承恩當選。

現年27歲的朱承恩從17歲開始擔任立委及市議員助理，雖是4名候選人當中最年輕的，然參選里長期間獲得議長邱奕勝、立委魯明哲、市議員葉明月等藍營民代全力支持。

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