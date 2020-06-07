嘉義市政府開辦電競巡迴講座　搶搭科技產業鍊

▲嘉義市政府開辦電競巡迴講座。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為培訓電競人才，首次推動「電競列車校園巡迴講座」，於嘉義市兒童館舉辦校外加開場講座，邀請到J Team創辦人沈威廷(Willy)、行銷總監邱冠鴻(Hank)、隊經理兼助理教練林宸探討電競產業相關議題並分享心路歷程，試圖翻轉電競的刻板印象。

Hank認為「其實我們大學所讀的科系都與電競無關，是因為自己有興趣才進入電競產業，並且在產業中發現電競不是單純的打遊戲，它所串聯的產業鏈非常多元，也是現在科技發展的趨勢。」J Team分享2017、2019年英雄聯盟分別在北京與巴黎所舉辦的全球總決賽，比賽開場包括了藝人歌手演唱、活動企劃、表演舞團、企業贊助，甚至舞台是以AR擴增實境呈現遊戲場景，展現電競與其他相關產業的結合。

▲講師分享 。（圖／記者翁伊森翻攝）

Willy表示，電競產業項目可分為三大類：遊戲商、賽事、俱樂部，而一個電競隊伍的組織，又可分為影音製播、職業戰隊、直播網紅三大項來獲得收益，培訓的戰隊在國際賽事爭取的名次與榮耀也是打造公司品牌口碑最好的管道，透過媒體行銷擴展知名度，又能結合各大企業合作案，達到策略聯盟的互利與雙贏，Willy坦言：「進入電競不一定要會打遊戲，其實這項產業可以拓展的方向很廣。」

▲智慧科技處郭軒志處長 。（圖／記者翁伊森翻攝）

即使電競已成為新興熱門產業，但目前仍有許多民眾不了解其發展方向。林宸提到自己愛打電玩，高三開始對電競有概念並想深入產業，但因為家人不了解，也對未來發展不清楚，所以沒有非常支持他往這條路走。雖然沒辦法得到家人認同，但他不打算放棄。當時的大專院校並沒有專業電競產業課程，於是他透過單項遊戲結識電競從業人員，並在課業並行之下進入電競公司上班。林宸笑說，「選手的培訓與後勤工作才是家長最想了解的部分，因為每個選手都是從愛打遊戲開始進入電競。」

「許多家長擔心小孩學壞、用眼過度、荒廢課業。其實不然，我們對選手的培訓跟營隊一樣，按表操課。」Hank稱，職業選手的年齡都介於16到20歲，還是血氣方剛的年輕人，所以隊伍非常重視學習態度及個人品德，職業選手挑選標準也強調自律性高、紀律性高；既然是團隊，重點放在合作精神，實力是其次，訓練過程也非常注重生活作息與身體健康，「就像訓練一支體育競賽隊伍，健康與學習態度才是重點。」

▲民眾羅家姐妹 。（圖／記者翁伊森翻攝）

智慧科技處郭軒志處長表示，本次電競培育計畫長達半年以上，首部曲以講座型式邀請知名電競團隊分享實務經驗，讓學生對產業有全貌認識，二部曲打造電競選手以及產業後勤人員課程，三部曲則推動校內及校際盃電競賽事，以達產業扎根校園。

嘉義市政府透過有系統規劃的講座和課程，讓青年學子更瞭解電競產業的各項環節，增加職場生涯選擇的多樣性。市府將於6/13舉辦電競課程濃縮班，歡迎有興趣的市民朋友可以點選以下報名網站了解更多訊息https://event.cts.com.tw/2020chiayiRock/join.html，期許與市民朋友共同勾勒出電競產業的新藍圖。

►夏天剛開始，現在買最好