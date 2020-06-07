嘉縣拚觀光發放「嘉義優鮮券」　限量5000份300元

▲ 嘉義縣加碼限量消費券，力推安心旅遊 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

交通部觀光局自5月27日啟動防疫旅遊，7月1日將啟動第二階段的「安心旅遊」，嘉義縣政府也積極針對受疫情影響產業，祭出多項振興方案，預計在7月搭配國旅補助，加碼發放限量5000份300元的「嘉義優鮮券」，復甦嘉義觀光產業！

「嘉義縣政府應扮演領頭羊的角色，積極且快速推出各種產業振興方針！」縣長翁章梁說，除讓受疫情影響產業能早日恢復正常營收外，也安撫民眾受疫情影響的心情，讓民眾感受到縣府振興民生經濟的用心。

此外，縣府已陸續推出藝文振興提案競賽、「樂活防疫 安心飲食」標章、舉辦推銷在地食材的「CAMERA開賣啦」記者會，以大阿里山地區旅遊作為起點，搭配周邊7大園區(優遊吧斯阿里山鄒族文化部落、澐水溪溫泉、獨角仙農場、逐鹿傳說梅花鹿園區、欣欣水泥森活園、築夢森居、達娜伊谷自然生態園區)及18家旅宿業推出優惠。

▲ 嘉義縣加碼發放限量5000份300元的「嘉義優鮮券」。（圖／記者翁伊森翻攝）

6月起也陸續推出精彩旅遊活動，包括「嘉義優鮮水產專區」電商平台行銷活動及6月21日觀測日環食活動，當天除了可以到北迴太陽館欣賞百年難得一見天文奇景，遊逛在地優質產業攤位，當日憑住宿收據即可在北迴太陽館兌換300元嘉義優鮮消費券，限量1000份，換完為止，嘉義縣政府邀請民眾來嘉義安心旅遊。

7月份將連續2個周末舉辦「2020東石海之夏」活動、外傘頂洲濱海遊程、「世界博茶會」，過去廣受民眾好評、挖寶的好去處「嘉有好市集」也在7月重新開市，同時，縣府也推動牛埔仔「愛情大草原」農夫市集，各式各樣的旅遊活動，盼讓嘉義及外地遊客有個美好的夏日旅遊回憶，帶起國內旅遊量能，將振興活水注入在地產業。

►夏天剛開始，現在買最好