神預測「國民黨三殺」實現了！　起因都是2019年「他」沒選

記者羅翊宬／綜合報導

高雄市今（6）日舉行市長罷免投票，同意票超過90萬，超過原本罷免門檻需要的57萬多票，韓國瑜成為憲政史上首位被罷免的行政首長。前台北市議員楊實秋去年9月就曾神預測，表示若鴻海集團創辦人郭台銘不披國民黨戰袍出選總統，未來國民黨恐淪「三殺」慘劇，不僅丟失總統大位、立委席次無法過半、甚至連韓國瑜也會慘遭罷免。

▲高雄市長韓國瑜被罷免成功。（圖／記者郭世賢攝）

楊實秋去年9月13日曾在政論節目《關鍵時刻》表示，郭台銘若不參選總統，國民黨將迎來最黑暗的一天，若總統候選人是韓國瑜就可提早辦告別式；如今楊實秋的預言「一語成讖」罷免韓國瑜同意票突破57萬大關，達到罷免門檻。

楊實秋4天後又分析，「現在郭台銘在下決定後已經海闊天空了，但真正可怕的是還有一個人提心吊膽，那就是吳敦義，因為假如韓國瑜真的選上，韓就變成天王巨星，吳敦義則將是最跛腳、弱勢的黨主席，但若韓國瑜選不上，吳敦義則必須下台負責，黨主席之位還可能會被擁有廣大韓粉的韓國瑜搶走。」

根據高雄市選委會資料，此次參與罷韓選舉的投票人數為229萬9981人，較2018年市長選舉時多出1萬8千多人。韓國瑜在罷韓選舉中獲得超過90萬同意票，遠勝市長選舉時所拿到的89萬票，人氣在短短兩年出現大翻轉。

▼罷韓成功，有民眾喜極而泣。（圖／社會中心攝）

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