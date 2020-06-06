罷免通過！韓國瑜跌落神壇...陸網友聲量一面倒：一手好牌打的稀巴爛

▲高雄市長韓國瑜罷免案確定通過。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

罷韓案同意票已超過90萬票，高雄市民當初以選票將韓國瑜推上市長，如今再次以壓倒性的票數將他撤換下台。不僅如此，大陸網友支持罷免的聲浪也是一面倒，留言指出「當官不為民做主，選民會用選票說話」、「自作自受，活了個大該」、「沽名釣譽」、「說實話，吃相太難看」。

此次罷免案通過，韓國瑜將成為史上第一個被罷免成功的市長，中選會會在7天內公布投票結果，並於3個月內辦理市長補選，而韓國瑜自公告當日起解除職務，4年內不得再選高雄市長。

韓國瑜事後發表10分鐘的談話，並吐露「3個遺憾2個感謝及1個祝福」，痛批民進黨把所有心思都集中在罷韓國家隊，並集中所有的政府力量，買通幾乎90%以上的媒體以及百分百的網軍，不斷造謠、抹黑、全力攻打市政團隊。

消息曝光後，不少大陸網友指出，「活該，當政不做事。玩忽職守」、「不出意外」、「彎道超車，翻了」、「一招錯，全盤皆輸。神話破滅！短短一年半」、「過把癮就死」、「悲劇阿」、「轟轟烈烈的選，轟轟烈烈的罷免」、「他太張揚了，被罷免通過是自然的」、「拿高雄當跳板，失敗後被民進黨痛打落水狗」。

此外，還有人表示，「只能一聲嘆息！感慨國民黨的無能、自私與沒落」、「國民黨真是無能」、「百年爛黨，當之無愧」、「國民黨真是兵敗如山倒」、「國民黨一手好牌打的稀巴爛」、「百年政黨落寞了」、「國民黨徹底涼了」。

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