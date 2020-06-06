北京出手整頓「地攤經濟」　李克強曾稱讚是人間的煙火

▲大陸國務院總理李克強稱讚地攤經濟是人間煙火。（圖／翻攝中國政府網）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸國務院總理李克強月初到山東考察時，稱讚當地的「地攤經濟」、「小店經濟」是就業崗位的重要來源，是人間的煙火。在那之後，大陸各地掀起地攤經濟的熱潮，甚至北京街頭也出現擺攤的情況。不過，北京市城管執法局6日宣布，將查緝當前個別地點出現的擺攤設點、佔道經營等違法行為。

《北京日報》報導，北京市城管執法局宣布，各級城管執法部門要加強執法檢查，依法處理這類擾亂市容環境秩序的違法行為。城管執法局並呼籲北京市民與群眾監督並積極投訴，共同創建良好的社會環境秩序。

在這之前，網路上還流傳一份「北京地攤地圖」，但官方之後出面澄清，地攤地圖裡面的109處擺攤地點，實際上是北京多年前無序設攤較為集中的地方，經過多年來的努力，這些攤位基本得到整治。

▲北京發放人民幣122億元的消費券刺激經濟。（圖／記者任以芳攝）

值得注意的是，「地攤經濟」之所以引起話題，甚至成為大陸的全民運動，全因為李克強6月1日到山東煙台考察，他看到許多店家在一處社區前擺攤，便上前關心房租是否貨的減免、員工薪水是否照常發放等問題。

《中國政府網》報導，有現場攤商向李克強表示，自己的房租獲得減免四個月，總算度過難關，加上允許在店外擺攤，這樣的模式相當受到市民歡迎。李克強則回應，「地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源，是人間的煙火，和高大上一樣，是中國的生機。」

當時李克強還說，「市場、企業、個體工商戶活起來，生存下去，再發展起來，國家才能更好！我們會給你們支持的。」

也就在拿到「總理認證」後，「地攤經濟」迅速成為大陸的全民運動，甚至在各大社交平台發酵，一度佔據微博熱搜榜。而就在北京宣布查緝地攤經濟後，《ETtoday新聞雲》以「地攤經濟」搜尋微博超話，僅剩下兩個與地攤經濟有關，總發文僅62則。

▲北京宣布整頓「地攤經濟」引起關注。（圖／翻攝中國政府網）