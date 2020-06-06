世界環境日宏佳騰暖心送「Ai機車」　奇美醫護出勤添助力

▲宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖捐贈6台「智慧電車Ai-1 Comfort」予奇美醫院，社區醫療服務使用，讓今年的「世界環境日」饒富意義。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年的6月5日「世界環境日」是聯合國鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動的主要力量，「電動摩托車」是改善台灣空氣品質的利器，宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖捐贈6台「智慧電車Ai-1 Comfort」予奇美醫院作為社區醫療服務使用，讓今年的「世界環境日」饒富意義。

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奇美醫療體系為表彰善行、申謝公益捐贈義舉，於上午9時在奇美醫學中心教學大樓前廣場舉辦捐贈儀式，感謝宏佳騰智慧電車。宏佳騰智慧電車為回饋在地投入公益，繼日前認購100箱山上區鳳梨助農後，今日再以實際行動捐贈6台Ai-1 Comfort智慧電車給奇美醫療體系，做為社區醫療服務使用。捐贈儀式由奇美醫學中心院長邱仲慶親臨主持代表受贈，宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖特別出席參與，希望透過此舉，提供兼具環保與便利性的交通工具，為無私奉獻的醫護同仁加油打氣。

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，由宏佳騰智慧電車捐贈的6台Ai-1 Comfort，未來將做為奇美醫學中心、柳營奇美醫院與佳里奇美醫院社區醫療服務使用。而新冠肺炎蔓延全球，奇美醫學中心奉中央流行疫情指揮中心指派為南區負責自費新冠病毒檢驗醫院之一，守護民眾健康，在面對外出勤務時，非常需要機動性強的交通工具。而地處偏遠的柳營跟佳里二個院區，有機動性高的電動機車做為代步工具，更容易穿梭於鄰里巷弄間進行服務，大幅提升移動便利性及工作效率，還可落實降低空氣汙染，節能減碳永續理念，非常感謝宏佳騰智慧電車的熱心贊助。

宏佳騰智慧電車董事長鍾杰霖表示，公司秉持「讓社會更好」的核心目標，善盡企業社會責任，推廣環保綠能，本次捐贈的Ai-1 Comfort車款，以「珍珠白」車色呼應醫護人員純潔、神聖的專業形象，結合該車款低座高、輕巧好騎，加速平穩特色，加上3個院區距離不到5分鐘車程就有Gogoro Network換電站，六秒就能輕鬆換電，將有助醫院同仁在公務出勤時更有效率。捐贈兼具環保與便利的「電動摩托車」，也響應聯合國「世界環境日」的倡議。

因疫情影響台灣農產銷售，宏佳騰為協助果農度過疫情難關，響應認購100箱山上鳳梨，並期許透過全台各據點通路推廣台南在地農產，讓更多民眾有機會一嚐山上區鳳梨的香甜好滋味，為振興台灣經濟貢獻一份心力。

為了讓消費者輕鬆購入智慧電車，也規劃分期購車方案，即日起至6月底，凡購買宏佳騰智慧電車Ai-1旗下車款，刷兆豐信用卡享不限金額最高24期0利率優惠外；單筆分期購車滿8萬元，再加碼回饋500元刷卡金；7月31日前全車系購車再加贈車廂收納袋、擦車海綿、椅墊自動開啟裝置，想入手民眾可要好好把握這次機會。

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