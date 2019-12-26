永福國小藝術多元創作　激發星星兒內心潛能！

▲ 永福自閉症巡迴班所輔導的多校星星兒與特教兒親師生，共同以「變一隻蝴蝶」參與「跨國藝術交流」的創作活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小創校104年校慶，除了響應 「國際身障者日」與 身心障礙者權利公約在台灣推行5週年，並應蕭壠文化園區兒童美術館的邀請，與永福自閉症巡迴班所輔導的博愛、裕文、安慶、長安和永福國小等多校星星兒與特教兒親師生，共同以「變一隻蝴蝶」參與「跨國藝術交流」的創作活動！

永福國小自閉症巡迴班的課程中，以「藝術創作」領域的「潛能開發」課程，讓星星兒獲益最多！多年來多位曾獲選市府表揚的模範兒童或總統教育獎得主，也都是在師長們的鼓勵下，參加永福特教潛能開發課程進而在全國心智障礙者才藝大賽獲獎，也有永福星星兒多次代表校方，年年參與特教學生的才藝比賽！屢屢獲獎也讓星星兒們很有成就感，也有動能逐漸確認未來的人生方向。

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今天與蕭壠文化園區兒童美術館和美國紐約COPE NYC藝術機構，以星星兒為學習主體，共同以「變成一隻蝴蝶」舉辦藝術工作坊，希望從藝術多元創作激發星星兒潛能，打造無國界的藝術對話！

本次文化局和COPE NYC一同邀請來府城駐村的藝術家韓裔美籍安允模（Yun-Mo Ahn）先生，在本次「變成一隻蝴蝶」藝術工作坊時說，他在2007年開始與發展障礙的兒童一起工作時，就特別發現特教生中的某些自閉症患者，雖然上天嚴重限制了他們的口語表達能力，但是他們生動的圖畫，說明了星星兒的豐富內在世界是非常精彩的！也對此後他的藝術創作生涯發展產生變化，他開始以「變成一隻蝴蝶」為主題，於2013年秋天開始巡迴世界各地，和星星兒或特教生們一同創造多彩多姿的蝴蝶藝術作品！ 多年來作品已巡迴多國，作品也曾在布魯塞爾（比利時）聯合國總部，紐約現代藝術博物館（美國）以及許多其他博物館和展覽館巡迴展出！

永福楊淑晏校長於致詞時說，非常欽佩自閉症兒童在藝術創造領域像「魔術一樣的獨特能力」，也感謝文化局的大力協助！星星兒們得知作品有機會可以「出國比賽」，個個在藝術家安允模與特教老師們的帶領下，有的專注的著色，有的看著窗外想著要畫的色彩，還有星星兒自言自語的說著自己在昆蟲學的知識…，創作完成後每個作品都是獨一無二的精彩！也有星星兒拿出最近和同學共同創作的廢報紙環保紙偶，用英語和藝術家安允模聊上幾句！「真的是藝術無國界！」永福特教老師林韋材說。

特別值得一提的是，來自於永福國小的「肯納兒」小魚，自小就像是動個不停的星星兒，特別喜愛視覺藝術類的創作，曾多次在師長們的鼓勵下，參加全國心智障礙者才藝大賽繪畫組入選，也年年參與特教學生的才藝比賽，屢屢獲獎也讓他很有成就感，他也非常期待今天的作品可以從台灣台南飛到全世界！

安允模認為，就像蝴蝶一樣，它的生命像開始時看似奇怪的毛毛蟲，人們可能不會立即注意到他的存在，這就如同自閉星星兒童們所擁有的創作魔力一般。藝術為星星兒提供了表達自己非凡觀點的方法，而藝術創作的能量也可以成功抒發星星兒的情感，這使得創作《變成一隻蝴蝶》成為一種變革性的體驗，也期許藝術可以打破了全世界所有人之間的障礙。

文化局表示，本次《變成一隻蝴蝶》藝術工作坊作品會和再循環自然（Repsychling Nature）紐約藝術家策展作品共同於蕭壠文化園區 A10館展出，預計展期：2020年1月17日 至10月11日，期待以趣味的手法運用在地材料與重覆堆疊的方式，為觀眾創造再現自然世界的藝術樂園，也在跨國藝術家的帶領下，讓星星兒們創作的《變成一隻蝴蝶》 打破人與人之間的藩籬！！