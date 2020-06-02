正妹美髮師殯儀館弔唁　遭噁男「連拍20張」腿照…一查竟是工作人員

▲正妹美髮師遭偷拍。（圖／翻攝《東森新聞》）



記者柯振中／綜合報導

台北一名正妹美髮師日前前往二殯參加親友的告別式，卻遭到工作人員尾隨跟拍，就連在靈堂裡等待親人火化的過程，都被該工作人員拍下，惡劣的行徑造成她極大的困擾，讓她氣炸投訴媒體。

根據《東森新聞》報導，正妹美髮師先前前往台北市第二殯儀館，準備送家人最後一程，到了靈堂等待火化，卻被其他家人告知「有人在偷拍」。起初她不以為意，直到見家人最後一面時，她難過地掉淚，畫面仍然被拍下，才讓她大發雷霆。

請繼續往下閱讀...

▲美髮師氣炸回應，靈堂是嚴肅的地方，偷拍者的行為一點也不尊重往生者。（圖／翻攝《東森新聞》）



她痛批偷拍男子「一點職業道德都沒有」，明明是嚴肅的場合，行為舉止卻一點也不尊重往生者，「那是一個非常嚴肅、很莊嚴的地方。」

女子抓到該名偷拍男子，要求打開相簿，起初男子還否認偷拍，直到打開相簿，眾人才發現裡面有將近20張偷拍照，甚至還有錄影，偷拍男子的行為令人不齒。



▲美髮師在男子的手機裡找到將近20張照片，甚至還有錄影。（圖／翻攝《東森新聞》）



事後，男子坦承，他的確做了錯事，但沒有一直跟蹤，「可是我當下就不小心起了這個意，所以我想在這邊跟妳說聲對不起。」雖然道歉了，但行為依然造成正妹美髮師相當大的困擾，也嚴重影響參加告別式親人的心情。

►美容大王「夏日鎮靜神水」超低價！免費送眼霜～

►有沒有過期的票券，點這邊讓你的過期票「復活」！

▼男子行徑被發現，嚇得趕緊刪照片。（圖／翻攝《東森新聞》）

