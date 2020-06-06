八里驚傳「爆炸聲」！紙風車、綠光劇團倉庫陷火海　20年心血燒毀

▲偌大建物陷入火海，警消佈設多條水線救火，並出動消防機器人救災。（圖／記者游宗樺攝，下同）



記者游宗樺／新北報導

新北市八里區6日凌晨0時許，位於渡船頭路的紙風車及綠光劇團道具倉庫突然傳出爆炸聲，鐵皮建物短時間陷入熊熊火海。由於屋內屯放大量的佈景、衣物等可燃物，警消不敢大意，出動多名人力及車輛馳援救災。警消一共救出1名經理，身上有多處燒燙傷被送醫急救，並在約1小時後成功控制火勢，但200坪大倉庫卻遭燒毀，劇團的佈景、服裝及道具均有大量毀損。

據了解，警消於0時47分獲報，出動多輛消防車及救護車到場，發現起火的鐵皮建物全面陷入熊熊火海，由於該地地處偏遠，警消派出水箱車前來支援，佈設多條水線進行灌救。

警消在現場救出一名林姓經理（41歲），手部、腿部共約有9%面積的燒燙傷，被緊急送往淡水馬偕急救，所幸生命跡象穩定。林男跟警消表示，火警當下在建物內加班，不太清楚火警發生原因。

紙風車劇團團長任建誠表示，該建物為劇場道具製作的工廠與存放倉庫，存放近20年來使用過或新製作的佈景跟道具，屋內存放紙風車劇團和綠光劇團的佈景、道具、表演衣物和音響設備。受到疫情影響，這2天均在籌備七月份的巡演內容，想不到一場大火把全部心血連同新做好的佈景、道具都燒毀。

附近民眾表示，深夜聽到數聲爆炸聲從鐵皮倉庫傳出，出外查看見到倉庫已陷入熊熊大火，同時看到一名疑似經理的男子在門口逗留，雙手抱頭表情凝重。

新北市消防局副局長李清安表示，警消獲報出動118名警義消、39輛各式消防車及3輛救護車到場，發現200坪大鐵皮建物已全面陷入火海，於是立即布水線灌救，在1時45分控制火勢，確切起火原因有待火場調查釐清。