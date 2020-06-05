Sony開招斷頭！「PS4手把悠遊卡」再販售　網爽翻：黃牛哭哭

▲PS DS4造型悠遊卡開賣當天就被秒殺，許多黃牛以30倍的價格販售。（圖／記者邱倢芯攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

悠遊卡公司與索尼Sony Interactive Entertainment Taiwan（SIET）合作的DS4造型悠遊卡當日開放就被掃購一空，390元的售價卻被黃牛轉賣價格破萬，讓有愛的網友非常反感。對此，索尼馬上開大「不限量再販售」，讓網友瞬間高潮。

臉書「PlayStation_TW」表示，由悠遊卡股份有限公司生產販售的「PS4無線控制器造型悠遊卡」確定將採「完全預購制」、「限時不限量」的方式加碼增產！悠遊卡公司於今天5日宣布將於6月8日上午11:00起至6月10日晚上23:59期間開放指定通路預購，請錯過日前預購的粉絲朋友們，務必把握這次機會。

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▲▼網友看到Sony的反制，紛紛笑黃牛要被宰了。（圖／翻攝臉書）



該文貼出短短1小時，破萬網友馬上留言朝聖，「感謝PSTW跟悠遊卡公司替玩家爭取權益，共同打擊黃牛」、「賺這種不義之財，他們（黃牛們）總有一天還是要還的，甚至加倍」、「黃牛倒一片，送啦」、「索尼罪大滔天，搞到黃牛怨聲載道」、「太棒啦！感謝索尼跟悠遊卡公司」、「SONY今天開始就是我爺爺」。

一名網友更是貼出黃牛的預購單，3連串的數量至少破百張「PS4無線控制器造型悠遊卡」，讓不少網友看完更是傻眼，「太強了吧！我只搶到一個而已」、「不知道這些要花多久才賣得完」、「求黃牛賣我，高於390不收」。

悠遊卡公司表示，追加生產的「DS4造型悠遊卡」，將於相同的六大指定通路開放預購，分別為「7-Eleven」、「全家便利商店」、「萊爾富」、「OK超商」及「PC home」、「MoMo購物網」。

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