承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

記者白珈陽、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年為了處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院一審以精神問題為由判鄭男無罪，聽聞結果後讓李承翰父親李增文難以接受，4日更因嚴重胃出血、抑鬱而終。對此，警政署長陳家欽5日下午前往靈堂上香致意，溫柔輕拍李媽媽肩膀表示「你要堅強」。

▲李承翰爸爸抑鬱亡，警政署長陳家欽5日下午現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）

殺警案判決出爐後，李承翰父親李增文遲遲無法接受，還曾說過「一個兒子被殺掉竟判無罪，簡直比什麼都不如」，上訴36天，他將所有苦悶全放心裡，不向家人訴說心裡話，長期鬱鬱寡歡，再加上身體本身就不太好，4日胃出血情況加劇之下，當天傍晚離世。

▲鐵路警察李承翰處理逃票糾紛遭鄭男刺死，雙親得知判決為無罪，相當心痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲李承翰爸爸李增文還沒等到上訴結果，就不幸因病離世。（圖／記者翁伊森翻攝）

警政署長陳家欽5日下午前往靈堂時，上香後，他先是站著慰問家屬，接下來則「希望好好跟家屬說話」，要求現場稍微清空，拿椅子坐下與家屬對話。陳家欽溫柔向李媽媽喊話，「社會很多人都在關心你們，也感到不捨，這段時間你要堅強」，他也向李承翰的姊姊表示「要多花時間陪伴李媽媽」。另外，李媽媽也透露，4日丈夫離世後，幸好李承翰10多名大學同學即時前來幫忙，她才忙得過來。

▲陳家欽搭著李媽媽肩膀，步行回到李家談話。（圖／記者白珈陽攝）

因為記者在場拍攝的關係，陳家欽手搭著李媽媽的肩膀，選擇改回李家談話，而談了約20分鐘後，陳家欽準備離開現場時，面對記者提問「李媽媽是否有何請求」，則不發一語，表情凝重，快步離開。

▲陳家欽最後不發一語離開。（圖／記者白珈陽攝）



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