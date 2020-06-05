　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者白珈陽、陳羿妏／嘉義報導

鐵路勇警李承翰去年為了處理逃票糾紛，不幸遭鄭姓男子持刀刺死，嘉義地院一審以精神問題為由判鄭男無罪，聽聞結果後讓李承翰父親李增文難以接受，4日更因嚴重胃出血、抑鬱而終。對此，警政署長陳家欽5日下午前往靈堂上香致意，溫柔輕拍李媽媽肩膀表示「你要堅強」。

▲李承翰爸爸抑鬱亡，警政署長陳家欽5日下午現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）

▲李承翰爸爸抑鬱亡，警政署長陳家欽5日下午現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）

殺警案判決出爐後，李承翰父親李增文遲遲無法接受，還曾說過「一個兒子被殺掉竟判無罪，簡直比什麼都不如」，上訴36天，他將所有苦悶全放心裡，不向家人訴說心裡話，長期鬱鬱寡歡，再加上身體本身就不太好，4日胃出血情況加劇之下，當天傍晚離世。

▲李承翰父母30日下午受訪，對於無罪判決直呼心很痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲鐵路警察李承翰處理逃票糾紛遭鄭男刺死，雙親得知判決為無罪，相當心痛。（圖／記者許宥孺攝）

▲勇警李承翰遭刺殺亡！兇手獲判無罪　父悲痛「差10萬8千里」猛搖頭：太離譜...。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李承翰爸爸李增文還沒等到上訴結果，就不幸因病離世。（圖／記者翁伊森翻攝）

警政署長陳家欽5日下午前往靈堂時，上香後，他先是站著慰問家屬，接下來則「希望好好跟家屬說話」，要求現場稍微清空，拿椅子坐下與家屬對話。陳家欽溫柔向李媽媽喊話，「社會很多人都在關心你們，也感到不捨，這段時間你要堅強」，他也向李承翰的姊姊表示「要多花時間陪伴李媽媽」。另外，李媽媽也透露，4日丈夫離世後，幸好李承翰10多名大學同學即時前來幫忙，她才忙得過來。

▲李承翰爸爸抑鬱亡，警政署長陳家欽5日下午現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳家欽搭著李媽媽肩膀，步行回到李家談話。（圖／記者白珈陽攝）

因為記者在場拍攝的關係，陳家欽手搭著李媽媽的肩膀，選擇改回李家談話，而談了約20分鐘後，陳家欽準備離開現場時，面對記者提問「李媽媽是否有何請求」，則不發一語，表情凝重，快步離開。

▲李承翰爸爸抑鬱亡，警政署長陳家欽5日下午現身靈堂慰問。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳家欽最後不發一語離開。（圖／記者白珈陽攝）


網路好評、7天有感

【更多新聞】

承翰媽淚喊：別讓假裝有症狀的人掛免死牌　蘇嘉全現場回應了

影／承翰爸嚴重胃出血+抑鬱纏身！妻悲曝：不想讓他變植物人…急救後忍痛放手

ET快訊
學生族福音！交通部拍板：「19歲以下」暑假免費玩22家遊樂園
又有免運了！foodpanda「6月天天免外送費」　輸6字優
罷韓投票要帶傘！西南風影響　高雄「6/6整天都可能下雨」
快訊／撞警畫面曝！台中男闖紅燈竟拒檢猛撞　警「噴飛1M」腿骨
快訊／生田斗真爆閃婚！秘戀女星5年修成正果
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

只認識2週…15歲國中妹清晨赴約「修手機」！遭砂石車運將「話術」騙上床

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

刺死鐵路警嫌判無罪36天　李承翰父過世...看不到上訴判決

她癌症4期想吃味丹「停產泡麵」　董事長霸氣加開生產線讓網哭了

在家做好吃下飯的家常銷魂滷肉　細火慢燉超入味！網：看了好餓

振興3倍券領用懶人包6重點整理　實體＆數位版、使用通路報你知

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

國中妹為養男友賣身…被逼「試車」完才能上工！首腦曝：每月下海至少10次

捲清潔隊關說圖利+販售偽農藥被重判6年　北斗鎮長李玄在：無奈委屈

雲林治安亮紅燈引民眾恐慌　縣議員蔡孟真議會質詢孟轟

承翰爸討不到公道抑鬱亡　在押「無罪兇手」一早知悉...沒什麼反應

男露「記號」：被下降頭7年　平日靠敲鐵門驅鬼…屋內5貓崩潰閃尿

快訊／驚悚撞警畫面曝！台中男闖紅燈拒檢　靈堂前猛衝…警噴飛多處骨折送醫

彰化蛇蹤處處有！吃鳥害停電...小雞成佳肴　埔鹽30天抓3眼鏡蛇

1500萬藍寶堅尼被銷毀變8千元廢鐵…他批交通部未監督「立法烏龍」討國賠

只認識2週…15歲國中妹清晨赴約「修手機」！遭砂石車運將「話術」騙上床

吃了超排毒！西式養生「減糖通心粉」飽足感滿分...連小孩都愛

中職／解封後7日不重新劃位　兄弟拚3500人滿場

再添救護生力軍強化偏鄉救護能量　地方企業捐贈救護車

小8獻出第一次「高難度旋轉之吻」　拍完吐槽：現實根本不會！

送一間房子給你！　貓咪散步回家「叼整串鑰匙」驚呆奴才

「皇上」霍建華甜探班老婆林心如　女兒童言媽媽工作是賣房子

中職／陳俊秀連3場未先發　滑壘髖關節不適

承翰媽曝勇警兒同學「貼心舉動」！警政署長陳家欽溫情拍肩：要堅強

張小月華麗轉身　笑談未來動向：謝謝外界給我很多「好工作」

國民ETF成分股調整出爐！0050新增緯穎、踢除寶成

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

快訊／鐵路警承翰爸悲憤過世　看不到上訴判決

空姐遭前男友偷拍性愛片　新男友存檔轉傳

龍井國中午餐出現死老鼠！3人腹痛送醫

南下墾丁！「8男女亂舞狂歡」車全堵

獨／承翰爸訃聞曝！內行人揭揪心內幕

胃鏡一照全是血！承翰爸鬱悶亡　她嘆：害死兩條命

何嘉仁爆集體霸凌！小二童遭5同學「名牌繩綑綁+毆打」

人妻控遭襲胸　他一句話救了自己

鐵警承翰爸「家中吐血」亡　享壽67歲

高雄情侶房內「肉搏」直播！竟是為了韓國瑜

更多熱門

相關新聞

承翰爸吐血驟逝！醫驚曝：醫學上很少見　「關鍵原因」機率增高

承翰爸吐血驟逝！醫驚曝：醫學上很少見　「關鍵原因」機率增高

鐵路勇警李承翰遭刺殉職，李父還未等到二審結果，4日上午因解血便就醫，血壓不斷降低，一照胃鏡發現胃裡全是血，最後因為長期鬱鬱寡歡加上嚴重胃出血離世。肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，「胃出血到死亡，現在醫學上是少見」，台灣一項進行12年的研究發現，有憂鬱症的人罹患胃潰瘍機率多2倍，不僅是憂鬱患者，本身屬「A型人格」者也容易導致胃出血。

承翰媽淚喊：別讓假裝有症狀人掛免死牌！

承翰媽淚喊：別讓假裝有症狀人掛免死牌！

承翰爸胃出血…忍劇痛吐血亡！醫曝「受損最嚴重」等級

承翰爸胃出血…忍劇痛吐血亡！醫曝「受損最嚴重」等級

妻痛心曝：不想讓承翰爸變植物人！

妻痛心曝：不想讓承翰爸變植物人！

關鍵字：

鐵路勇警李承翰李承翰父親警政署長陳家欽

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

開冷氣看鳥臉色　媽1動作超貼心

單親媽整天只賣2碗湯！網點破致命傷

單親媽砸50萬積蓄開店　每天經營18小時只賺60元...

鐵路警承翰爸飲恨離世　胃出血病逝家中

目睹醉酒女星被「輪流侵犯懷孕」！　她遭解內衣扣硬上

正妹鹹濕調情「我的乳房很漂亮」！勾蔡阿嘎截圖對話曝光

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

網紅搭高鐵「拉鍊下滑」掉出F巨胸

「我的心肝兒」李承翰阿嬤痛哭　家屬急攙扶

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

校長在警衛室辦公　背後原因超暖

無辜男滑手機被砍　兇嫌辯：「他要攻擊我」

他煮食90歲祖母「切成小肉塊享受」　半屍躺地等烹飪

16歲妹開朋友車「無照上國道」！猛撞鹽酸槽罐車

兒作文爆家裡很破爛　媽PO兇手照網笑翻

更多

最夯影音

更多
兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了

兒子愛滑手機！媽媽惡整塗眼圈 騙「被藍光寶寶吃」他嚇哭：不玩了
勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

勇敢抗疫！單親英雄媽站最前線　分離9周驚喜現身...女兒激動擁抱

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

她癌症4期想吃「停產泡麵」…親友心死超無助　味丹董事長一句話讓網哭了

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

天氣太熱...雞蛋出現裂痕他慌爆 破殼一瞬間！網友：嗯～真可愛

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

明白幸福！不結婚也能備受寵愛 白癡公主答應媽「40歲以前不婚」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面