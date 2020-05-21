　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

男開賓士車載槍毒遇警盤查　想溜之大吉卻把路旁機車撞成小山

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼施男駕駛賓士車不慎自撞路邊停車格。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲施男駕駛賓士車遇警盤查後逃跑，車上被查獲改造手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）
記者游宗樺／新北報導
新北市汐止區21日凌晨1時許，一名男子駕駛賓士轎車行經康寧街，遇到巡邏警力上前盤查加速逃跑，與警方追逐到明峰街時不慎自撞路邊一排機車，男子眼見轎車動彈不得，跳上計程車企圖逃逸，但車牌被圍觀的民眾記下交給警方，警方循線追查後成功將該名男子帶回，由於男子的賓士車上被搜出改造槍械，其身上還掉出一小包K他命，訊後將他依槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例送辦。

據了解，施姓男子（35歲）駕駛一輛白色賓士轎車，行經康寧街時遇到巡邏警力，警員查察後發現該男為轄區治安顧慮人口，於是上前示意施男停車，施男發現警方上前，加足油門跑給警追，行經明峰街不慎失控，轎車衝向路旁機車停車格，導致10多輛機車撞成一團，連一旁民宅內的BMW轎車也被波及，賓士轎車的鈑金則多處變形，前後保險桿脫落。

▲▼施男駕駛賓士車不慎自撞路邊停車格。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼施男駕駛賓士車不慎自撞路邊停車格。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲施男駕駛賓士車不慎自撞路邊停車格，多輛機車疊在一起。（圖／記者游宗樺翻攝）

巨大撞擊聲引來附近居民圍觀，見到施男在撞車後自行下車，直接坐上另一輛計程車逃離現場，誇張的一幕讓許多目擊者傻眼，趕緊將計程車車牌號碼通知警方。警方經擴大調閱監視器，追查到施男所搭計程車的下落，於是出動多名警力上前將他逮捕，並將施男遺留在明峰街的賓士轎車扣留。

警方經搜查賓士車後，在車上查獲到2把手槍與11發子彈，其中一把為改造的金牛座手槍，另一把槍管則仍保留阻鐵，鑑識人員已將槍枝帶回以追查手槍來源。另外，警方在盤查施男時，其身上意外掉出一小包K他命，警方將對他進行驗尿，並依槍砲、毒品罪嫌將施男移送法辦。

►療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
台美斷交41年第一次！美官員「高調」祝蔡就職：世界欠台灣一分
妹妹澳洲打工「離奇」亡！骨灰回台被海關亂塞　她看到紙箱秒哭了
巧遇7公尺「世界級巨蟒」！潛水員近距離拍攝　牠見鏡頭好奇吐信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

男開賓士車載槍毒遇警盤查　想溜之大吉卻把路旁機車撞成小山

半夜和老公吵架！醉女在他面前「淋汽油」引烈火焚身　兩人緊急送醫

換妻社團「多人運動」過頭！不甩潛規則　妻崩潰：痛恨被丈夫帶進來玩

墜落到地下5樓！台北工人「四肢斷裂」慘死　市府回應了

逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

誰發動查封不敢講…執行署撤銷法拍　陳男：我會趕快籌錢3天內繳

蔡清祥：智慧監獄人臉辨識　AI巡邏擴充收容人活動場域

買凶殺自己！人妻行刑式爆頭亡「老公的命不值錢」　祕密證人揭悲劇

高雄金芭黎舞廳復業！長腿短裙妹超淡定飄過葉匡時　社交距離在「有跟沒有之間」

男欠1.8萬罰單房遭法拍！執行署緊急撤銷　陳母哽咽激動回應了！

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

「他們總選擇站在錯誤的中國那方」　川普揚言永久斷金援並退出WHO

男開賓士車載槍毒遇警盤查　想溜之大吉卻把路旁機車撞成小山

半夜和老公吵架！醉女在他面前「淋汽油」引烈火焚身　兩人緊急送醫

換妻社團「多人運動」過頭！不甩潛規則　妻崩潰：痛恨被丈夫帶進來玩

墜落到地下5樓！台北工人「四肢斷裂」慘死　市府回應了

逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

誰發動查封不敢講…執行署撤銷法拍　陳男：我會趕快籌錢3天內繳

蔡清祥：智慧監獄人臉辨識　AI巡邏擴充收容人活動場域

買凶殺自己！人妻行刑式爆頭亡「老公的命不值錢」　祕密證人揭悲劇

高雄金芭黎舞廳復業！長腿短裙妹超淡定飄過葉匡時　社交距離在「有跟沒有之間」

男欠1.8萬罰單房遭法拍！執行署緊急撤銷　陳母哽咽激動回應了！

31歲辣媽9分鐘記錄自然產第五寶　「產房當廚房」網友讚爆

SBL／外籍生入選秀　長遠可成歸化球員新解

和碩發6萬張「限制型股票」員工福利好香！童子賢曝光獎勵條件：要贏過電子五哥

不只書面恭賀蔡總統　美國務卿又現身表達祝賀

除了天生油皮，痘痘長不停還有5大原因！下巴額頭狂冒原來是…

梅雨「重頭戲」登場防致災！4縣市發大雨特報　全台4天降雨熱區、時程出爐

印度空軍採購450架戰鬥機　陸軍事專家：性能難抗殲-11

美國務卿再批「中國捐20億抗疫」：跟他們帶給世界的代價比起來微不足道

10.6萬例單日最多！譚德塞冷回川普「會繼續領導全球」：憂中低收入國家病例暴增

美眾議員致函川普　籲將台參與納入世衛改革指標

車放停車格…新竹男「一拳狠揍女收費員」！猛踹再狂罵：臭女人　目擊者全傻眼

社會熱門新聞

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

迷昏女富商！2台商爆打完扒褲丟包　她滿肚膿血慘死

換妻玩過火不甩潛規則　她得菜花還不是最慘

買凶殺自己！「老公的命不值錢」

暗夜與夫口角　醉女淋汽油自焚

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

母子過馬路…轉彎車「迎面撞輾」2人搶救中

獨／保七警慘死　妻哽咽曝始末

相差56歲！乾爺爺23歲妹面前開「12星座男女姿勢圖」

欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍！執行署緊急撤銷

台北工人墜落10m！四肢斷裂慘死

華碩採購經理狂撈9千萬擁豪宅　A錢手法曝

即／台南路樹倒塌！女騎士當場斷氣

更多熱門

相關新聞

北漂情侶13K　求租「7條件」汐科套房

北漂情侶13K　求租「7條件」汐科套房

北漂青年到北部工作，第一件事就是租房，一名女子從台南北漂到汐科工作，開出8K~13K租金範圍，求租條件有七項之多，有網友見此貼文並回覆：「難租到房，『要求』滿高」。

同價位新舊公寓如何選？網：好脫手的

同價位新舊公寓如何選？網：好脫手的

三寶女駕駛突然右偏加速衝

三寶女駕駛突然右偏加速衝

汐止水塔腐屍／居民喝屍水12天…屋主還漲價賣房

汐止水塔腐屍／居民喝屍水12天…屋主還漲價賣房

汐止男屍漂水塔12天！高大成曝屍水味：我喝過

汐止男屍漂水塔12天！高大成曝屍水味：我喝過

關鍵字：

槍彈盤查汐止

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

馬尾妹手扶梯爆屁股蛋　阿伯狂瞄

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

郭書瑤甜曬鑽戒：520結婚是心願！

羅志祥懺情文謝罪14hrs…周揚青行蹤曝光！

日本人妻每天玩健身環鏟肉20公斤

宋慧喬爆「關鍵4細節」復合玄彬

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面