男開賓士車載槍毒遇警盤查　想溜之大吉卻把路旁機車撞成小山

▲施男駕駛賓士車遇警盤查後逃跑，車上被查獲改造手槍。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市汐止區21日凌晨1時許，一名男子駕駛賓士轎車行經康寧街，遇到巡邏警力上前盤查加速逃跑，與警方追逐到明峰街時不慎自撞路邊一排機車，男子眼見轎車動彈不得，跳上計程車企圖逃逸，但車牌被圍觀的民眾記下交給警方，警方循線追查後成功將該名男子帶回，由於男子的賓士車上被搜出改造槍械，其身上還掉出一小包K他命，訊後將他依槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例送辦。

據了解，施姓男子（35歲）駕駛一輛白色賓士轎車，行經康寧街時遇到巡邏警力，警員查察後發現該男為轄區治安顧慮人口，於是上前示意施男停車，施男發現警方上前，加足油門跑給警追，行經明峰街不慎失控，轎車衝向路旁機車停車格，導致10多輛機車撞成一團，連一旁民宅內的BMW轎車也被波及，賓士轎車的鈑金則多處變形，前後保險桿脫落。

▲施男駕駛賓士車不慎自撞路邊停車格，多輛機車疊在一起。（圖／記者游宗樺翻攝）

巨大撞擊聲引來附近居民圍觀，見到施男在撞車後自行下車，直接坐上另一輛計程車逃離現場，誇張的一幕讓許多目擊者傻眼，趕緊將計程車車牌號碼通知警方。警方經擴大調閱監視器，追查到施男所搭計程車的下落，於是出動多名警力上前將他逮捕，並將施男遺留在明峰街的賓士轎車扣留。

警方經搜查賓士車後，在車上查獲到2把手槍與11發子彈，其中一把為改造的金牛座手槍，另一把槍管則仍保留阻鐵，鑑識人員已將槍枝帶回以追查手槍來源。另外，警方在盤查施男時，其身上意外掉出一小包K他命，警方將對他進行驗尿，並依槍砲、毒品罪嫌將施男移送法辦。

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