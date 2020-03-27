Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」

▲Big City與Uber Eats攜手合作，知名美食宅配到府。（圖／Big City提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

隨著新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，Big City遠東巨城購物中心用心防疫的同時，也排定各項計劃也正如期進行中，B1 Lifestyle居家生活調整全新的3C區及伴手禮區，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓，並有餐飲輕食與婦嬰品牌新登場，7F、8F的主題餐廳、娛樂大店也將有獨家專櫃進駐，各樓層改裝及持續引進的話題快閃店，勢必引起消費者高度期待。

遠東巨城購物中心4F美食街改裝大走簡約風，通透明亮的視覺感受更顯寬敞，不僅整體座位數增加亦擴大親子用餐區，未來還可透過遠東巨城APP線上點餐及支付，親子用餐區享有專人送餐服務方便家長隨時照顧孩童，大幅提升用餐舒適度與便利性。

美食街華麗亮相後，獨家餐飲品牌陸續引爆話題，來自日本東京銀座近百年的炸豬排店「銀座梅林」全台首店26日已隆重開幕，從烹製設備到手法皆承自日本元祖創始店，呈現最原汁原味的一口炸豬排、炸豬排三明治等經典美味。此外，消費者敲碗期待已久的「燒肉LIKE」預計五月中接力登場，跨出大台北以外的首家店插旗遠東巨城，強調個人專屬烤爐座位設計的高CP值燒肉店，不用呼朋引伴也能獨享吃肉更飽嘴、更滿足，再添新竹美食火熱話題。

受到消費者引頸期盼，遠東巨城與Uber Eats合作推出美食外送服務，即日起至4月初，有 YAYOI 彌生軒、京都勝牛、點點心、黃亞細肉骨茶、樂檸漢堡等33家品牌，共800多項商品上架Uber Eats App，4月中旬預計更多餐飲品牌加入，超過1,000項美食商品供選擇。

另外，針對喜愛親自下廚享受烹煮美食樂趣的消費者，愛買量販巨城店生鮮外送服務也同步上線，動動手指輕鬆選購蔬菜水果、冷凍肉品等新鮮食材專人送到家，安心在家準備全家人的餐點。為歡慶上線，4/15(三)至4/28(二)遠東巨城與Uber Eats推出獨家下單滿500元即可現折100元的優惠活動，此外，使用遠東巨城APP掃描銷貨明細登錄消費金額，還可再享HAPPY GO點數雙倍送。

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