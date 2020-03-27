　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」。（圖／Big City提供）

▲Big City與Uber Eats攜手合作，知名美食宅配到府。（圖／Big City提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

隨著新型冠狀病毒(COVID-19)疫情蔓延，Big City遠東巨城購物中心用心防疫的同時，也排定各項計劃也正如期進行中，B1 Lifestyle居家生活調整全新的3C區及伴手禮區，5F更將擴大營業面積延伸至創藝大樓，並有餐飲輕食與婦嬰品牌新登場，7F、8F的主題餐廳、娛樂大店也將有獨家專櫃進駐，各樓層改裝及持續引進的話題快閃店，勢必引起消費者高度期待。

▲Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」。（圖／Big City提供）

遠東巨城購物中心4F美食街改裝大走簡約風，通透明亮的視覺感受更顯寬敞，不僅整體座位數增加亦擴大親子用餐區，未來還可透過遠東巨城APP線上點餐及支付，親子用餐區享有專人送餐服務方便家長隨時照顧孩童，大幅提升用餐舒適度與便利性。

美食街華麗亮相後，獨家餐飲品牌陸續引爆話題，來自日本東京銀座近百年的炸豬排店「銀座梅林」全台首店26日已隆重開幕，從烹製設備到手法皆承自日本元祖創始店，呈現最原汁原味的一口炸豬排、炸豬排三明治等經典美味。此外，消費者敲碗期待已久的「燒肉LIKE」預計五月中接力登場，跨出大台北以外的首家店插旗遠東巨城，強調個人專屬烤爐座位設計的高CP值燒肉店，不用呼朋引伴也能獨享吃肉更飽嘴、更滿足，再添新竹美食火熱話題。

▲Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」。（圖／Big City提供）

受到消費者引頸期盼，遠東巨城與Uber Eats合作推出美食外送服務，即日起至4月初，有 YAYOI 彌生軒、京都勝牛、點點心、黃亞細肉骨茶、樂檸漢堡等33家品牌，共800多項商品上架Uber Eats App，4月中旬預計更多餐飲品牌加入，超過1,000項美食商品供選擇。

另外，針對喜愛親自下廚享受烹煮美食樂趣的消費者，愛買量販巨城店生鮮外送服務也同步上線，動動手指輕鬆選購蔬菜水果、冷凍肉品等新鮮食材專人送到家，安心在家準備全家人的餐點。為歡慶上線，4/15(三)至4/28(二)遠東巨城與Uber Eats推出獨家下單滿500元即可現折100元的優惠活動，此外，使用遠東巨城APP掃描銷貨明細登錄消費金額，還可再享HAPPY GO點數雙倍送。

▲Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」。（圖／Big City提供）

►防疫好物／乾洗手下殺

►新竹縣府貪瀆喝花酒案往上燒！2名主管羈押後　消防副局長今天也進去了

►LINE群傳「科技園區有確診停班14天…」　女網友沒緩刑…下場慘了

►賣熟食沒戴口罩「外地攤商遭完全制壓」　4壯阿伯組隊…狂歐他1人

ET快訊
莉婭「不願看伴侶失控」凌晨打到埔里求救！謝和弦父北上衝警所：
李興文兒夜鬧IKEA！「露屁蛋」坐展示椅DIY喊：從不玩假的
疫情擴大台灣該不該封城　《ETtoday》最新民調公布
嫌檢疫所像監獄！英情侶解禁可領「1天1000元補助」？陳時中
紐西蘭航空搞烏龍！3名外國人「受困桃機」遭開罰
「這裡怎麼還有大麻」謝和弦凌晨暴走直播　警衝到家強制送醫治療
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為防疫戰士打氣　縣議員結合小學生送咖啡卡片用愛支援雲基醫院

Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」

大型公墓謹慎防疫　虎尾鎮公所籲民眾不要進入納骨塔防感染

你不收，我幫你收！　防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警霸氣開罰

居家檢疫者趴趴走　東港警專案臨檢...酒店、夜店、卡拉OK是重點

東港安泰醫院分流分艙+醫療分棟　衛福部及醫策會督導小組肯定

台南市家犬貓絕育活動開跑　請民眾踴躍報名善加利用

捐贈紅外線熱影像體溫快篩計　與南市府共同守護學子健康

台南超前部署養護機構防疫應變演練　黃偉哲零距離視察關懷院內長輩

神力加持捍衛家園　台南佳里金唐殿贈警用裝備及防疫物資

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

吳尊注視老婆煮薑茶叮嚀「慢慢來」　一喝下暴風稱讚：很好喝！

4分鐘初階TABATA爆汗超有感　朝健康前進！小胖1個月瘦7公斤

英情侶稱沒錢！住1晚250元隔離所 嫌「像監獄」...陳時中：我們沒虧待人

王子邱勝翊邀任容萱「陪睡一晚」　自曝私下保守「鄧麗欣一定要包緊緊」

兒偷刺青露「霸氣手臂」惡整媽 她看傻走人...爆氣罵：我心已死

為防疫戰士打氣　縣議員結合小學生送咖啡卡片用愛支援雲基醫院

Big CityＸUber Eats知名美食在家吃得到　獨家優惠「下單滿500現折100」

大型公墓謹慎防疫　虎尾鎮公所籲民眾不要進入納骨塔防感染

你不收，我幫你收！　防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警霸氣開罰

居家檢疫者趴趴走　東港警專案臨檢...酒店、夜店、卡拉OK是重點

東港安泰醫院分流分艙+醫療分棟　衛福部及醫策會督導小組肯定

台南市家犬貓絕育活動開跑　請民眾踴躍報名善加利用

捐贈紅外線熱影像體溫快篩計　與南市府共同守護學子健康

台南超前部署養護機構防疫應變演練　黃偉哲零距離視察關懷院內長輩

神力加持捍衛家園　台南佳里金唐殿贈警用裝備及防疫物資

新冠肺炎疫情嚴重　日本B聯盟再度停賽

雨彈來襲！氣象局首發「大雷雨即時訊息」　台東2鄉鎮嚴防大豪雨

不計代價救市！G20承諾注資5兆美元　印度央行宣布降息3碼至4.40%

周天瑋／新冠肺炎是壓垮全球化的稻草？

謝和弦1天前露詭異笑容　直盯火柴燃燒「下秒直接壓舌黏上去」…網全看傻

謝和弦老父串通莉婭報警！　家人看不下去…「大義滅親完整過程」曝光

一個伏地挺身親一下！　軟爛牛頭㹴躺著當「健身教練」

再也無法同台尬舞　小S悲痛現身劉真靈堂！

立院防疫超前部署！　31日程序委員會將試行視訊會議

張宇韶／民眾黨突襲「換時中」國民黨淪苦主不自知

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

地方熱門新聞

泰女入境趴趴走　違反居家檢疫最高可罰100萬

桃園「台耀化學」　投入抗疫製藥

防疫禁補教校門口設攤勸不聽永康警開罰

全台最胖乩童梁炘隆猝逝得年32歲

男持刀傷人逃逸　傷者家屬懸賞抓人

疫情嚴峻大型公墓謹慎防疫

母載兒遭大貨車撞擊母送醫不治　

桃園「生態物流專案辦公室」　揭牌　

金山警規劃異地辦公室演練

嘉女騎士撞路邊大貨車　2女童頭破裂

雲林居家檢疫者失聯　跑去買手機被民眾ＰＯ遭循線逮回

國中生入住檢疫　社區主委公布樓層！

農會CEO張鈺萱　將故鄉農產品提升時尚精品等級

Big CityＸUber Eats　知名美食在家吃得到

更多熱門

相關新聞

Uber Eats將供免費餐點給防疫、醫護人員

Uber Eats將供免費餐點給防疫、醫護人員

Uber Eats今（24）日表示，有感於新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散，各種困境與不確定性籠罩全台，將針對醫護專業人員、餐廳業者、合作外送夥伴及平台用戶，推動一系列支援計畫，盼盡己力，與台灣社會一同渡過這個艱困時期。

外送大賣　魯肉飯冷門時段賺熱錢

外送大賣　魯肉飯冷門時段賺熱錢

foodpanda「3月全台天天免外送費」

foodpanda「3月全台天天免外送費」

新光三越外送餐上線推買一送一

新光三越外送餐上線推買一送一

「可不可 X Uber Eats」200元優惠領起來

「可不可 X Uber Eats」200元優惠領起來

關鍵字：

Big CityUber Eats巨城

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦凌晨暴走直播「花瓶裡驚見焦黑大麻」！

「台灣隔離是監獄」《BBC》臉書、網站全刪

譚德塞怨台灣網軍攻擊　背後有目的

李㼈女兒小饅頭長大…17歲高顏值曝光！

快訊／中國外交部：暫停常規簽證入境

即／英情侶道歉了！　主動傳訊：我只能說對不起

政府送食物　隔離法人：謝謝台灣

嘻小瓜玩狼人殺被狂譙！

巴國批台只捐口罩加碼要「呼吸器」

大導演公開父女亂倫「裸照始末」

女進超市狂咳嗽！百萬商品全扔掉

謝和弦闖電視台大廳「應徵工作」6警察架走

日本確診爆！留學生揭暗黑原因

3外國人來台轉機　慘困桃園機場

北部停課高中生　遭公車拒載網路霸凌

更多

最夯影音

更多
侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」

侯怡君靈堂見劉真：她今天樣子很美　忍淚哽咽「不說再見，是晚點見」
孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

孫鵬.狄鶯不捨劉真：她太完美了！　心疼辛龍盼「為了女兒好好活下去」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

辛龍準時現身劉真靈堂陪愛妻　連連吐氣「合掌沉默1分鐘」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

胡瓜靈堂悼念2小時　曝辛龍孤單一人「展父愛勇氣都沒辦法」

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

孽子講「色色冷笑話」媽傻爆眼 一旁老爸竟秒懂...嗨炸笑到黑菇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面