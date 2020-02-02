捐血送威秀電影票再加碼八月堂　單日募1050袋！新竹人超熱血

▲Big City發起捐血送電影票活動，成功募集1,050袋熱血成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。（圖／Big City遠東巨城購物中心提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

冬季血液庫存量低，Big City遠東巨城購物中心響應捐血活動不遺餘力，連續三年主動發起年後大型捐血活動，並攜手新竹網路扶輪社、新竹東北區、新竹朝陽、新竹世芳扶輪社投入更多資源擴大活動規模，2月1日邀請民眾一同挽袖「捐血一袋，救人一命」，成功挑戰2018年2月締造的674袋捐血紀錄，以超過1,050袋的熱血成為桃竹苗區單點單日的最高紀錄。

▲▼許多年輕人不畏寒流與武漢肺炎影響，紛紛出門捲起袖子捐血。





Big City遠東巨城購物中心李靜芳董事長表示：「天冷又時值抗疫的緊張時刻，巨城館內外完善的防疫措施，讓許多民眾願意捲起袖子響應捐血，一早現場便有數百人井然有序的排隊等待，祥和的背後是社會的包容與關懷。在巨城團隊的努力及民眾的愛心，我們一起用行動守護台灣最美好的人文價值，今天的捐血活動不只創下全新竹地區單日捐血量的歷史新高，更是用愛與關懷展現社會共融的時刻。」遠東巨城購物中心發揮全台第一公益平台的影響力，帶動社會護念與民眾共同面對武漢肺炎疫情及缺血現況，全力防疫更用心公益。

國際扶輪3501地區總監 朱先營亦表示：「此次要特別感謝新竹網路扶輪社、新竹東北區、新竹朝陽、新竹世芳扶輪社等社以及遠東巨城購物中心一起籌辦的大型捐血活動，身為扶輪人同時也是一名醫師，能夠透過每年多場的捐血活動，帶起民眾捐血救人的熱心習慣，感到引以為榮，未來期許與遠東巨城購物中心及各社團持續合作，一同為社會點燃溫暖，攜手為公益盡心力。」

▲▼原訂上午九點開始的捐血活動，七點左右即出現排隊人潮，不少首次捐血的年輕朋友呼朋引伴一起加入，也有情侶、小家庭等組合前來響應順便購物，活動現場人潮滿滿相當熱鬧。

遠東巨城購物中心透過虛實整合，利用Facebook粉絲專頁發文及APP主動推播訊息，獲得粉絲們熱烈響應轉發分享，還有捐血1袋可獲得「威秀電影票」1張，年滿17至20歲的青少年於遠東巨城APP登記參與，並到場完成捐血還可加贈八月堂原味可頌等好康，吸引許多熱血民眾捲起袖子做公益。原訂上午九點開始的捐血活動，七點左右即出現排隊人潮，不少首次捐血的年輕朋友呼朋引伴一起加入，也有情侶、小家庭等組合前來響應順便購物，活動現場人潮滿滿相當熱鬧。

據新竹捐血中心統計，此次共募集超過1,050袋，突破歷年桃竹苗百貨零售同業募血袋數最高紀錄，遠東巨城購物中心再次發揮通路平台優勢及整合資源磁鐵效應，為社會注入溫暖力量並善盡企業責任，成為百貨零售公益平台的最佳典範。

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