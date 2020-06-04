各國首波解封「排除台灣」！專家曝「1數據」：過不去的坎

▲日本、澳洲、紐西蘭、希臘宣布第一波解禁名單中，未見防疫成績優秀的台灣。（圖／桃園機場提供）

圖文／CTWANT

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣及部分國家疫情有逐漸趨緩，近期也陸續解封；儘管台灣防疫成績亮眼，但日本、澳洲、紐西蘭、希臘宣布解封的首波名單內，都未將台灣列入，不禁令人聯想是否是和政治因素有關？對此，前疾管局局長蘇益仁指出，可能是因為缺乏一份科學數據，才導致台灣過不去這個坎。

根據日本《讀賣新聞》報導，日本政府考慮鬆綁入境管制，據當地政府官員透露，泰國、越南、澳洲、紐西蘭等國家都在首波解封名單內，不過防疫成績優秀的台灣卻被排除在外，且除了日本，還有許多的國家解封名單中皆未納入台灣。

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對此，蘇益仁接受《聯合新聞網》採訪指出，台灣的新冠肺炎採檢對象都是高風險人士，例如居家檢疫、有症狀者，以及與確診者密切接觸過的人，即使台灣疫調再精準，此模式也無法證明台灣社區沒有無症狀感染者，因為缺少一份科學成績單，導致台灣過不了這個坎。

蘇益仁建議，政府可以考慮在北中南各地，選一處進行 2000 例抽樣採檢，以此數據來向國際證明台灣社區很安全。

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