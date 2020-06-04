她深夜誤闖「無人車站」…急PO文求救！10多年後網友揭真相

▲日本都市傳說「如月車站」，傳可由此進入異度空間，更有電影以此為藍本。（圖／Google map）

圖文／CTWANT

日本流傳著許多不可思議的都市傳說，其中有一件「如月車站」的故事，即使已經過了10多年，仍不減網友的討論熱度。2004年1月8日晚間11時左右，一位名叫葉純（はすみ）的女網友，在日本知名論壇「2ch」，發布了一則求救貼文。葉純表示，自己在深夜搭電車時，抵達了不存在於現實中的無人車站「如月車站」；他想向車長問路卻一個人都沒有，感到非常害怕。 10多年後，真相被網友揭發。

▲傳聞中的如月車站。（圖／Daios twitter）

葉純表示，當時曾打電話請家人來接，但是沒有人知道如月車站究竟在哪，就連使用GPS也無法查出所在地，因此她決定沿著鐵軌走回原本的車站；期間，葉純每隔一段時間便會發文，和網友維持互動。她表示，在往回走時一度打電話報警，卻被警方當成惡作劇電話並未加以理會；沒多久再度於論壇上留言表示，聽到有太鼓和鈴鐺聲，還突然聽到身後幽幽傳來一句，「很危險喔，不可以在鐵路上行走。」原本以為是站務員的他開心回頭，不料，竟是一個單腳的老人正站在遠處望著他，令她頓時毛骨悚然，轉身急忙趕路。

凌晨2點45分，葉純仍未回到家。她再度留言表示，自己已走出一個叫做「伊佐貫」的隧道；沒多久，又留言提到自己遇到一名形跡可疑的男子。男子對他說，「我已經讓車長消失了，你趕快離開。」接著葉純就感到眼前出現一道刺眼的強光，再睜眼便已經回到平常熟悉的車站了，「如月車站」也因此聲名大噪，成為網路上「都市傳說」的熱搜文章。

雖無法驗證傳說真偽，依舊引起網友熱烈討論。直至2019年，又有網友在社群媒體上PO出多張詭異的車站照片，其中有一張就是「きさらぎ駅（如月車站）」。不過，很快就被其他網友打臉，指出照片是用芝山鐵道的「東成田站」修圖而成；因為該站幾乎沒人上下車，加上月台又十分陰暗，稍微加工一下，便能有詭異駭人的氣氛。而上傳照片的網友事後也承認，該張照片確實是經過修圖，並非真的去實地拍攝。

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