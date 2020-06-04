　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

她深夜誤闖「無人車站」…急PO文求救！10多年後網友揭真相

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

（圖／Google map）

▲日本都市傳說「如月車站」，傳可由此進入異度空間，更有電影以此為藍本。（圖／Google map）

圖文／CTWANT

日本流傳著許多不可思議的都市傳說，其中有一件「如月車站」的故事，即使已經過了10多年，仍不減網友的討論熱度。2004年1月8日晚間11時左右，一位名叫葉純（はすみ）的女網友，在日本知名論壇「2ch」，發布了一則求救貼文。葉純表示，自己在深夜搭電車時，抵達了不存在於現實中的無人車站「如月車站」；他想向車長問路卻一個人都沒有，感到非常害怕。 10多年後，真相被網友揭發。

傳聞中的如月車站。（圖／Daios twitter）

▲傳聞中的如月車站。（圖／Daios twitter）

葉純表示，當時曾打電話請家人來接，但是沒有人知道如月車站究竟在哪，就連使用GPS也無法查出所在地，因此她決定沿著鐵軌走回原本的車站；期間，葉純每隔一段時間便會發文，和網友維持互動。她表示，在往回走時一度打電話報警，卻被警方當成惡作劇電話並未加以理會；沒多久再度於論壇上留言表示，聽到有太鼓和鈴鐺聲，還突然聽到身後幽幽傳來一句，「很危險喔，不可以在鐵路上行走。」原本以為是站務員的他開心回頭，不料，竟是一個單腳的老人正站在遠處望著他，令她頓時毛骨悚然，轉身急忙趕路。

凌晨2點45分，葉純仍未回到家。她再度留言表示，自己已走出一個叫做「伊佐貫」的隧道；沒多久，又留言提到自己遇到一名形跡可疑的男子。男子對他說，「我已經讓車長消失了，你趕快離開。」接著葉純就感到眼前出現一道刺眼的強光，再睜眼便已經回到平常熟悉的車站了，「如月車站」也因此聲名大噪，成為網路上「都市傳說」的熱搜文章。

雖無法驗證傳說真偽，依舊引起網友熱烈討論。直至2019年，又有網友在社群媒體上PO出多張詭異的車站照片，其中有一張就是「きさらぎ駅（如月車站）」。不過，很快就被其他網友打臉，指出照片是用芝山鐵道的「東成田站」修圖而成；因為該站幾乎沒人上下車，加上月台又十分陰暗，稍微加工一下，便能有詭異駭人的氣氛。而上傳照片的網友事後也承認，該張照片確實是經過修圖，並非真的去實地拍攝。

延伸閱讀
情侶裸身溪中「蛙式交纏」消暑解渴！水聲蓋過呱呱呱　大家全看傻
醫看X光片驚見「觀世音顯靈」！家屬聽完秒下跪：太有效了
拒絕老闆約開房！女主播「1000G嬌喘片」全外洩　銷魂樣被看光光

ET快訊
強盜也有三倍券！闖民宅要搶1千元　屋主給3千還煮麵給他吃…真
宜蘭最陰吊人樹！樹枝被砍繼續奪命　17年後又有演藝圈大哥上吊
陣頭、比丘可領1萬元紓困！　衛福部拍板同意了
佛洛伊德官方最終驗屍報告：死於心臟驟停　生前感染新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

她深夜誤闖「無人車站」…急PO文求救！10多年後網友揭真相

以物易物最高境界！用純種德國牧羊犬換到AJ13　網：狗狗就取名為Flint

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

還沒結婚…婆婆幫買豪宅「房產證只寫媳婦」！　老公「她信任妳」妻子按讚：特別大度

楊丞琳「2個月瘦6公斤」方法公開　邀看《DD52》見證和潘瑋柏「胖→瘦」過程

楊丞琳撇「想孕」防疫期胖到人生巔峰　看胸部才驚覺「很時髦的那一種大」

怎麼賺被動式收入達到財誤自由　他變「藍鑽講師」用幹話爆笑教學

22隻泰迪熊搭雲霄飛車療癒60秒 集體晃腦「無聲尖叫」最萌示範

她深夜誤闖「無人車站」…急PO文求救！10多年後網友揭真相

以物易物最高境界！用純種德國牧羊犬換到AJ13　網：狗狗就取名為Flint

大聯盟復賽談判陷僵局　名人堂球星籲聯盟、工會各退一步

廣西小學保全衝校園砍人　40名師生被砍「校長身受重傷」

女子要跳樓...好心哥急拉被子救人！下秒慘被「砸進ICU」鮮血滿地

柯瑞、K湯參加和平抗議「高喊佛洛伊德」　重走勇士冠軍遊行路線

林煐岷酒駕AB6IX回歸大亂！7月底台灣開唱主辦焦急：完全聯繫不上

撐開被子救跳樓女！熱心貨櫃車司機慘被砸中…當場「頸椎折斷」臥倒血泊

網戀香港賽馬博弈大亨…婦急匯90萬要「救夫」　警員到場敲破她的幻想

無卡族輕鬆買！東森購物聯手中租　選擇零卡分期0利率

陸委會呼籲釋放李明哲　國台辦反批民進黨「搞雙標」：哪有對基本人權尊重

政院拍板：投入66億協助應屆畢業青年順利就業

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

新奇熱門新聞

國外網友用超萌小狗交換AJ13

祕魯郊區驚見「新娘瀑布」仙境

女誤闖鬼車站竟失蹤　多年後網揭真相

拍賣網見77元賣黃金獵犬狗毛「可編織」

講幹話列精神病　網路KUSO圖瘋傳

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

女性胸型分7種　大多數人屬這種…

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

橡皮筋「幸運手環」1條1000　網驚：售出了

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

世界最長單字　189819字母組成

豆漿當水喝　男子胸部變D罩杯

10大校園靈異故事　鬼王傳說直接上榜

更多熱門

相關新聞

美警稱「沒錄到畫面」…再度引爆全民怒火

美警稱「沒錄到畫面」…再度引爆全民怒火

詹惟中前妻主動提離婚　分房多年沒嘿咻

詹惟中前妻主動提離婚　分房多年沒嘿咻

他不爽被悔婚…雙刀怒砍「女友一家5口」

他不爽被悔婚…雙刀怒砍「女友一家5口」

他連人帶車滾10層樓邊坡　妻目睹驚險畫面

他連人帶車滾10層樓邊坡　妻目睹驚險畫面

全台「第一間頂好」老照片曝光　台北人淚憶！

全台「第一間頂好」老照片曝光　台北人淚憶！

關鍵字：

如月車站葉純はすみ2ch周刊王

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 吳朋奉 金正恩 羅志祥 王令麟 停班停課 武漢肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

賓士新車玩車震好銷魂！正妹業務「陽明山交疊激戰」買車男客

「黃氏兄弟」瑋瑋崩潰痛哭！向媽媽坦承是同性戀

「黃氏兄弟」瑋瑋認了被釣魚！顫抖淚崩：無法從房間踏出去

陳時中妻子超狂身份曝光！　阿中「第一眼就被電到了」

天然威而鋼　移工生吃荔枝椿象

床邊放榔頭！桃園18歲妹遭性侵…她接母電話含淚

她癌症4期想吃停產泡麵　味丹董事長1句話讓網哭了

百萬網紅怒轟美妝品牌廣告不實　離職員工親揭內幕

即／美國宣布　禁止中國客機飛美

我要努力上班！屋貼勵志語裸女墜21樓亡　

聶永真聲援黃氏兄弟瑋瑋　「沒有做錯事」

咪妃分手1年爆復合Joeman！IG放閃「名車背景露餡」

機車高速撞上路肩貨車！騎士腦漿濺出慘死

朴春腫臉現身「韓網震驚」登熱搜

博恩二創惡搞遭控侵權！音樂人傻眼怒轟「這麼大膽無知」

更多

最夯影音

更多
空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」

空拍畫面曝光！八仙樂園封閉5年　剩鳥群盤旋...水池「被綠藻吞噬」
獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

獨臂少年超快速運球秒中三分 炸翻全場...釣出NBA王牌按讚

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

騎車騎一半突停路中央「撿手機」 超衰後車慘撞...網：馬路你家的？

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

別走啊！保麗龍箱2度跳車再彈回　貨車神護體？專業網：白努利定律

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

旁人勸減肥…陳喬恩秒回「關你什麼事」　「比被傳懷孕時瘦？」：月子做完了ＸＤ

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面