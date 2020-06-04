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各國解封排除台灣關鍵在數字　蘇益仁：採檢模式是過不去的坎

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記者黃翊婷／綜合報導

雖然台灣防疫成績亮眼，但全球各國近期陸續解封，首波名單中卻沒有台灣，前疾管局局長、國衛院名譽研究員蘇益仁認為，這可能與缺乏科學成績單有關，「這是我們過不去的坎。」中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，「政治因素」還是大於疫情和國家檢疫量能的考量。

▲台灣疫情逐漸紓緩，越南政府29日將派遣專機來台接回越僑，上午桃園機場湧現數百名越南僑民。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲雖然各國解封未列入台灣，但隨著疫情趨緩，越南政府曾派遣專機來台接回越僑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

根據日本《讀賣新聞》報導，日本政府考慮鬆綁因應新冠肺炎的入境管制措施，將泰國、越南、澳洲、紐西蘭等國家列入首波適用名單，但這次被國際公認成功防疫的台灣，卻未被列入，而且不僅僅是日本，其他解封國家也都未在第一波適用名單中納入台灣。

請繼續往下閱讀...

對此，蘇益仁向《聯合新聞網》表示，由於台灣的採驗對象都是高風險者，例如與確診者有過密切接觸的人，但就算我國的疫調再精準，這種模式仍無法證明社區沒有無症狀感染者，正因為缺少一份科學成績單，導致台灣過不了這個坎，政府不妨在北中南各選一個地區進行2000例採驗，拿出數據資料，向國際證明台灣社區其實很安全。

▲陳時中逛台中的一中商圈，受到民眾熱烈歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

▲陳時中受到民眾熱烈歡迎，但各國對於台灣的防疫成效似乎仍有顧慮。（圖／記者鄧木卿攝）

而對於未被列入各國解封的首波名單，部分人士質疑是不是其他國家不相信台灣的防疫成效。陳時中坦言，「這沒有國家會不相信啦！除非他們沒有去看相關數據」，不過，解封的考量的確很多，首先是疫情，其次是平等互惠互信原則，最後一個就是政治因素，「我也相信最後一個因素大於前面兩個因素」。

前立委沈富雄2日也曾在臉書PO文分析，直指各國仍對台灣確診數目的真實性抱持質疑的態度，防疫成就沒有得到認同，「我完全不認同這種看法，這是欲加之罪，何患無辭？」況且就算使用具有公信力的抗體篩檢方法（如Roche藥廠），篩檢起碼5萬人，估計台灣的盛行率也不到萬分之一，樣本太少，世界各國仍然不會相信台灣的功力，「努力也努力過了，光環也戴足了，甜頭也嚐夠了，神壇也坐久了，趕快做好解封的布署吧」。

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